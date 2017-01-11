Невеста
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 19.01.2017
Режиссер:
Святослав Подгаевский
Актеры:
Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов, Анастасия Акатова, Виктор Соловьев, Мария Арнаут, Лада Чуровская, Евгений Коряковский, Татьяна Филатова
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
90 мин
После свадьбы Настя уговаривает мужа взять ее с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять что происходит, приводит девушку к жуткой находке — шкатулке с фотографиями мертвых людей.
Сегодня
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Киносити
|14:35
|Синема Стар
|14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:00
|Киносити
|16:50
|Азот (Новомосковск)
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10
|Синема Стар
|19:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Киносити
|21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:40
|Октябрь
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Киносити
|22:15
|Азот (Новомосковск)
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Синема Стар
|00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:10
|Киносити
|10:10
|Синема Стар
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Киносити
|14:35
|Синема Стар
|14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:00
|Киносити
|16:50
|Азот (Новомосковск)
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10
|Синема Стар
|19:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Киносити
|21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:40
|Октябрь
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Азот (Новомосковск)
|22:15
|Киносити
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Синема Стар
|00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:15
|Киносити
21 января, суббота
|10:10
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Киносити
|14:30
|Синема Стар
|14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:00
|Киносити
|16:50
|Азот (Новомосковск)
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10
|Синема Стар
|19:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Киносити
|21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:40
|Октябрь
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Азот (Новомосковск)
|22:15
|Киносити
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Синема Стар
|00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:15
|Киносити
|02:15
|Киносити
22 января, воскресенье
|10:10
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Киносити
|14:30
|Синема Стар
|14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:00
|Киносити
|16:50
|Азот (Новомосковск)
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10
|Синема Стар
|19:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Киносити
|21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:40
|Октябрь
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Азот (Новомосковск)
|22:15
|Киносити
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:15
|Киносити
|02:15
|Киносити
23 января, понедельник
|10:10
|Киносити
|10:10
|Синема Стар
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Киносити
|14:35
|Синема Стар
|14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:00
|Киносити
|16:50
|Азот (Новомосковск)
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10
|Синема Стар
|19:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Киносити
|21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:40
|Октябрь
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Азот (Новомосковск)
|22:15
|Киносити
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:15
|Киносити
24 января, вторник
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Киносити
|14:45
|Синема Стар
|14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:00
|Киносити
|16:50
|Азот (Новомосковск)
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:30
|Синема Стар
|19:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Киносити
|21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:40
|Октябрь
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Азот (Новомосковск)
|22:15
|Киносити
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:15
|Киносити
25 января, среда
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Киносити
|14:45
|Синема Стар
|14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:00
|Киносити
|16:50
|Азот (Новомосковск)
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:30
|Синема Стар
|19:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Киносити
|21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:40
|Октябрь
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Азот (Новомосковск)
|22:15
|Киносити
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:15
|Киносити
26 января, четверг
|00:15
|Киносити
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
16:50
22:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:20
15:50
19:50
21:35
|Киносити
|
10:10
14:05
16:00
20:20
22:15
|Октябрь
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:50
14:55
17:00
19:05
20:00
21:05
22:05
23:05
00:15
|Синема Стар
|
10:10
14:35
19:10
23:30
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
16:50
22:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:20
15:50
19:50
21:35
|Киносити
|
10:10
14:05
16:00
20:20
22:15
00:15
|Октябрь
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:50
14:55
17:00
19:05
20:00
21:05
22:05
23:05
00:05
|Синема Стар
|
10:10
14:35
19:10
23:30
21 января, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
16:50
22:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:20
15:50
19:50
21:35
|Киносити
|
10:10
14:05
16:00
20:20
22:15
00:15
02:15
|Октябрь
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:50
14:55
17:00
19:05
20:00
21:05
22:05
23:05
00:05
|Синема Стар
|
14:30
19:10
23:30
22 января, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
16:50
22:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:20
15:50
19:50
21:35
|Киносити
|
10:10
14:05
16:00
20:20
22:15
00:15
02:15
|Октябрь
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:50
14:55
17:00
19:05
20:00
21:05
22:05
23:05
00:05
|Синема Стар
|
14:30
19:10
23 января, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
16:50
22:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:20
15:50
19:50
21:35
|Киносити
|
10:10
14:05
16:00
20:20
22:15
00:15
|Октябрь
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:50
14:55
17:00
19:05
20:00
21:05
22:05
23:05
|Синема Стар
|
10:10
14:35
19:10
24 января, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
16:50
22:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:20
15:50
19:50
21:35
|Киносити
|
10:10
14:05
16:00
20:20
22:15
00:15
|Октябрь
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:50
14:55
17:00
19:05
20:00
21:05
22:05
23:05
|Синема Стар
|
10:10
14:45
19:30
25 января, среда
|Азот (Новомосковск)
|
16:50
22:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:20
15:50
19:50
21:35
|Киносити
|
10:10
14:05
16:00
20:20
22:15
00:15
|Октябрь
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:50
14:55
17:00
19:05
20:00
21:05
22:00
23:05
|Синема Стар
|
10:10
14:45
19:30
26 января, четверг
|Киносити
|
00:15