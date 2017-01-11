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Невеста

Невеста

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 19.01.2017
 
Режиссер:
Святослав Подгаевский
  
Актеры:
Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов, Анастасия Акатова, Виктор Соловьев, Мария Арнаут, Лада Чуровская, Евгений Коряковский, Татьяна Филатова
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

 

После свадьбы Настя уговаривает мужа взять ее с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять что происходит, приводит девушку к жуткой находке — шкатулке с фотографиями мертвых людей.

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Сегодня
10:10 Синема Стар
10:10 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20 Иллизиум (Новомосковск)
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Киносити
14:35 Синема Стар
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Иллизиум (Новомосковск)
16:00 Киносити
16:50 Азот (Новомосковск)
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10 Синема Стар
19:50 Иллизиум (Новомосковск)
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 Киносити
21:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:40 Октябрь
22:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Киносити
22:15 Азот (Новомосковск)
23:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Синема Стар
00:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:10 Киносити
10:10 Синема Стар
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20 Иллизиум (Новомосковск)
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Киносити
14:35 Синема Стар
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Иллизиум (Новомосковск)
16:00 Киносити
16:50 Азот (Новомосковск)
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10 Синема Стар
19:50 Иллизиум (Новомосковск)
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 Киносити
21:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:40 Октябрь
22:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Азот (Новомосковск)
22:15 Киносити
23:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Синема Стар
00:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:15 Киносити
21 января, суббота
10:10 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20 Иллизиум (Новомосковск)
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Киносити
14:30 Синема Стар
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Иллизиум (Новомосковск)
16:00 Киносити
16:50 Азот (Новомосковск)
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10 Синема Стар
19:50 Иллизиум (Новомосковск)
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 Киносити
21:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:40 Октябрь
22:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Азот (Новомосковск)
22:15 Киносити
23:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Синема Стар
00:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:15 Киносити
02:15 Киносити
22 января, воскресенье
10:10 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20 Иллизиум (Новомосковск)
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Киносити
14:30 Синема Стар
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Иллизиум (Новомосковск)
16:00 Киносити
16:50 Азот (Новомосковск)
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10 Синема Стар
19:50 Иллизиум (Новомосковск)
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 Киносити
21:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:40 Октябрь
22:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Азот (Новомосковск)
22:15 Киносити
23:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:15 Киносити
02:15 Киносити
23 января, понедельник
10:10 Киносити
10:10 Синема Стар
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20 Иллизиум (Новомосковск)
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Киносити
14:35 Синема Стар
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Иллизиум (Новомосковск)
16:00 Киносити
16:50 Азот (Новомосковск)
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10 Синема Стар
19:50 Иллизиум (Новомосковск)
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 Киносити
21:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:40 Октябрь
22:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Азот (Новомосковск)
22:15 Киносити
23:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:15 Киносити
24 января, вторник
10:10 Синема Стар
10:10 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20 Иллизиум (Новомосковск)
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Киносити
14:45 Синема Стар
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Иллизиум (Новомосковск)
16:00 Киносити
16:50 Азот (Новомосковск)
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Синема Стар
19:50 Иллизиум (Новомосковск)
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 Киносити
21:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:40 Октябрь
22:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Азот (Новомосковск)
22:15 Киносити
23:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:15 Киносити
25 января, среда
10:10 Синема Стар
10:10 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20 Иллизиум (Новомосковск)
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Киносити
14:45 Синема Стар
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Иллизиум (Новомосковск)
16:00 Киносити
16:50 Азот (Новомосковск)
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Синема Стар
19:50 Иллизиум (Новомосковск)
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 Киносити
21:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:40 Октябрь
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Азот (Новомосковск)
22:15 Киносити
23:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:15 Киносити
26 января, четверг
00:15 Киносити
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