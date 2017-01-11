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Три икса: Мировое господство

Три икса: Мировое господство

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 19.01.2017
 
Режиссер:
Ди Джей Карузо
  
Актеры:
Вин Дизель, Нина Добрев, Руби Роуз, Тони Коллетт, Дипика Падуконе, Сэмьюэл Л. Джексон, Донни Йен, Рори МакКанн, Тони Джа
  
Жанр:
боевик, триллер
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

 

Экстремала Ксандера Кейджа бросили умирать после страшного инцидента, но он выжил и спустя годы тайно возвращается к своей деятельности в спецслужбах. Его ждет новая сложная задача: ему необходимо найти мощнейшее секретное оружие, на которое положили глаз опасные головорезы во главе с Сяном. Но предатель среди своих путает все карты, и Кейджу нужно как можно скорее разоблачить его, ведь на кону судьба мира.

Купить билет
Сегодня
20:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
09:10 3D Октябрь
10:00 Химик (Ефремов)
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 3D Синема Стар
10:20 3D Киносити
10:40 Киносити
10:40 Октябрь
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 ДК им. Горького (Киреевск)
12:00 Городской концертный зал
12:00 ДК Белёва
12:00 Азимут (Богородицк)
12:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
12:00 Юность (Узловая)
12:00 Родина (Ясногорск)
12:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
12:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
12:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
12:00 Синема 3D (Кимовск)
12:00 Химик (Ефремов)
12:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
12:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
12:00 Новая Заря (Плавск)
12:00 Кинотеатр Венёва
12:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45 3D Синема Стар
12:55 Киносити
13:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 3D Октябрь
14:00 Химик (Ефремов)
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 3D Синема Стар
15:10 Киносити
15:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
15:30 Азимут (Богородицк)
15:30 Синема 3D (Кимовск)
15:30 Новая Заря (Плавск)
15:30 Родина (Ясногорск)
15:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
15:30 ДК Белёва
15:30 Кинотеатр Венёва
15:30 Городской концертный зал
15:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:30 ДК им. Горького (Киреевск)
15:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:30 Юность (Узловая)
15:50 3D Октябрь
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Химик (Ефремов)
16:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:45 3D Киносити
17:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 Киносити
17:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
17:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
17:30 Родина (Ясногорск)
17:30 Юность (Узловая)
17:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
17:30 Синема 3D (Кимовск)
17:30 ДК им. Горького (Киреевск)
17:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:30 Азимут (Богородицк)
17:30 ДК Белёва
17:30 Кинотеатр Венёва
17:30 Городской концертный зал
17:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
17:30 Новая Заря (Плавск)
17:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:00 Химик (Ефремов)
18:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
19:30 Октябрь
19:30 Синема 3D (Кимовск)
19:30 Городской концертный зал
19:30 ДК им. Горького (Киреевск)
19:30 Новая Заря (Плавск)
19:30 Родина (Ясногорск)
19:30 Юность (Узловая)
19:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
19:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:30 ДК Белёва
19:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:30 Азимут (Богородицк)
19:30 Кинотеатр Венёва
19:40 Киносити
19:50 3D Синема Стар
20:00 Химик (Ефремов)
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45 3D Октябрь
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15 3D Киносити
21:30 ДК им. Горького (Киреевск)
21:30 Родина (Ясногорск)
21:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
21:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:30 Синема 3D (Кимовск)
21:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:30 ДК Белёва
21:30 Новая Заря (Плавск)
21:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
21:30 Юность (Узловая)
21:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:30 Кинотеатр Венёва
21:30 Городской концертный зал
21:30 Азимут (Богородицк)
21:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 Киносити
22:00 Химик (Ефремов)
22:05 3D Синема Стар
22:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 января, пятница
09:10 3D Октябрь
10:00 Химик (Ефремов)
10:20 3D Киносити
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 3D Синема Стар
10:40 Октябрь
10:40 Киносити
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 ДК им. Горького (Киреевск)
12:00 Городской концертный зал
12:00 ДК Белёва
12:00 Азимут (Богородицк)
12:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
12:00 Юность (Узловая)
12:00 Родина (Ясногорск)
12:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
12:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
12:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
12:00 Синема 3D (Кимовск)
12:00 Химик (Ефремов)
12:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
12:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
12:00 Новая Заря (Плавск)
12:00 Кинотеатр Венёва
12:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45 3D Синема Стар
12:55 Киносити
13:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 3D Октябрь
14:00 Химик (Ефремов)
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 3D Синема Стар
15:10 Киносити
15:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
15:30 Азимут (Богородицк)
15:30 Синема 3D (Кимовск)
15:30 Новая Заря (Плавск)
15:30 Родина (Ясногорск)
15:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
15:30 ДК Белёва
15:30 Кинотеатр Венёва
15:30 Городской концертный зал
15:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:30 ДК им. Горького (Киреевск)
15:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:30 Юность (Узловая)
15:50 3D Октябрь
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Химик (Ефремов)
16:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:45 3D Киносити
17:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 Киносити
17:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
17:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
17:30 Родина (Ясногорск)
17:30 Юность (Узловая)
17:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
17:30 Синема 3D (Кимовск)
17:30 ДК им. Горького (Киреевск)
17:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:30 Азимут (Богородицк)
17:30 ДК Белёва
17:30 Кинотеатр Венёва
17:30 Городской концертный зал
17:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
17:30 Новая Заря (Плавск)
17:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:00 Химик (Ефремов)
18:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
19:30 Октябрь
19:30 Синема 3D (Кимовск)
19:30 Городской концертный зал
19:30 ДК им. Горького (Киреевск)
19:30 Новая Заря (Плавск)
19:30 Родина (Ясногорск)
19:30 Юность (Узловая)
19:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
19:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:30 ДК Белёва
19:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:30 Азимут (Богородицк)
19:30 Кинотеатр Венёва
19:40 Киносити
19:50 3D Синема Стар
20:00 Химик (Ефремов)
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45 3D Октябрь
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15 3D Киносити
21:30 ДК им. Горького (Киреевск)
21:30 Родина (Ясногорск)
21:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
21:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:30 Синема 3D (Кимовск)
21:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:30 ДК Белёва
21:30 Новая Заря (Плавск)
21:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
21:30 Юность (Узловая)
21:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:30 Кинотеатр Венёва
21:30 Городской концертный зал
21:30 Азимут (Богородицк)
21:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 Киносити
22:00 Химик (Ефремов)
22:05 3D Синема Стар
22:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
00:35 3D Синема Стар
00:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 января, суббота
09:10 3D Октябрь
10:00 Химик (Ефремов)
10:20 3D Киносити
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Октябрь
10:40 Киносити
11:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
11:00 3D Синема Стар
11:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 ДК им. Горького (Киреевск)
12:00 Городской концертный зал
12:00 ДК Белёва
12:00 Азимут (Богородицк)
12:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
12:00 Юность (Узловая)
12:00 Родина (Ясногорск)
12:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
12:00 Синема 3D (Кимовск)
12:00 Химик (Ефремов)
12:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
12:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
12:00 Новая Заря (Плавск)
12:00 Кинотеатр Венёва
12:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55 Киносити
13:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 3D Октябрь
14:00 Химик (Ефремов)
14:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 3D Синема Стар
15:10 Киносити
15:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
15:30 Азимут (Богородицк)
15:30 Синема 3D (Кимовск)
15:30 Новая Заря (Плавск)
15:30 Родина (Ясногорск)
15:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:30 ДК Белёва
15:30 Кинотеатр Венёва
15:30 Городской концертный зал
15:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:30 ДК им. Горького (Киреевск)
15:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:30 Юность (Узловая)
15:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
15:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:50 3D Октябрь
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Химик (Ефремов)
16:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:45 3D Киносити
17:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 Киносити
17:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
17:30 Родина (Ясногорск)
17:30 Юность (Узловая)
17:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
17:30 Синема 3D (Кимовск)
17:30 ДК им. Горького (Киреевск)
17:30 Азимут (Богородицк)
17:30 ДК Белёва
17:30 Кинотеатр Венёва
17:30 Городской концертный зал
17:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
17:30 Новая Заря (Плавск)
17:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
17:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
18:00 Химик (Ефремов)
18:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Октябрь
19:30 Синема 3D (Кимовск)
19:30 Городской концертный зал
19:30 ДК им. Горького (Киреевск)
19:30 Новая Заря (Плавск)
19:30 Родина (Ясногорск)
19:30 Юность (Узловая)
19:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
19:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:30 ДК Белёва
19:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:30 Азимут (Богородицк)
19:30 Кинотеатр Венёва
19:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
19:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:40 Киносити
19:50 3D Синема Стар
20:00 Химик (Ефремов)
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45 3D Октябрь
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15 3D Киносити
21:30 ДК им. Горького (Киреевск)
21:30 Родина (Ясногорск)
21:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
21:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:30 Синема 3D (Кимовск)
21:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:30 ДК Белёва
21:30 Новая Заря (Плавск)
21:30 Юность (Узловая)
21:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:30 Кинотеатр Венёва
21:30 Городской концертный зал
21:30 Азимут (Богородицк)
21:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
21:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 Киносити
22:00 Химик (Ефремов)
22:05 3D Синема Стар
22:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
00:35 3D Синема Стар
00:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
01:45 Киносити
22 января, воскресенье
09:10 3D Октябрь
10:00 Химик (Ефремов)
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 3D Киносити
10:40 Октябрь
10:40 Киносити
11:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
11:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
11:00 3D Синема Стар
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 ДК им. Горького (Киреевск)
12:00 Городской концертный зал
12:00 ДК Белёва
12:00 Азимут (Богородицк)
12:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
12:00 Юность (Узловая)
12:00 Родина (Ясногорск)
12:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
12:00 Синема 3D (Кимовск)
12:00 Химик (Ефремов)
12:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
12:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
12:00 Новая Заря (Плавск)
12:00 Кинотеатр Венёва
12:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55 Киносити
13:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 3D Октябрь
14:00 Химик (Ефремов)
14:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 3D Синема Стар
15:10 3D Синема Стар
15:10 Киносити
15:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
15:30 Азимут (Богородицк)
15:30 Синема 3D (Кимовск)
15:30 Новая Заря (Плавск)
15:30 Родина (Ясногорск)
15:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:30 ДК Белёва
15:30 Кинотеатр Венёва
15:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
15:30 Городской концертный зал
15:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:30 ДК им. Горького (Киреевск)
15:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:30 Юность (Узловая)
15:50 3D Октябрь
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Химик (Ефремов)
16:45 3D Киносити
17:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 Киносити
17:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
17:30 Родина (Ясногорск)
17:30 Юность (Узловая)
17:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
17:30 Синема 3D (Кимовск)
17:30 ДК им. Горького (Киреевск)
17:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
17:30 Азимут (Богородицк)
17:30 ДК Белёва
17:30 Кинотеатр Венёва
17:30 Городской концертный зал
17:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
17:30 Новая Заря (Плавск)
17:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:00 Химик (Ефремов)
18:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Октябрь
19:30 Синема 3D (Кимовск)
19:30 Городской концертный зал
19:30 ДК им. Горького (Киреевск)
19:30 Новая Заря (Плавск)
19:30 Родина (Ясногорск)
19:30 Юность (Узловая)
19:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
19:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
19:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:30 ДК Белёва
19:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:30 Азимут (Богородицк)
19:30 Кинотеатр Венёва
19:40 Киносити
19:50 3D Синема Стар
20:00 Химик (Ефремов)
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45 3D Октябрь
21:15 3D Киносити
21:30 ДК им. Горького (Киреевск)
21:30 Родина (Ясногорск)
21:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
21:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:30 Синема 3D (Кимовск)
21:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:30 ДК Белёва
21:30 Новая Заря (Плавск)
21:30 Юность (Узловая)
21:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:30 Кинотеатр Венёва
21:30 Городской концертный зал
21:30 Азимут (Богородицк)
21:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
21:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 Киносити
22:00 Химик (Ефремов)
22:05 3D Синема Стар
22:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
00:30 3D Синема Стар
00:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
01:45 Киносити
23 января, понедельник
09:10 3D Октябрь
10:00 Химик (Ефремов)
10:20 3D Киносити
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Октябрь
10:40 Киносити
10:40 3D Синема Стар
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 ДК им. Горького (Киреевск)
12:00 Городской концертный зал
12:00 ДК Белёва
12:00 Азимут (Богородицк)
12:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
12:00 Юность (Узловая)
12:00 Родина (Ясногорск)
12:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
12:00 Синема 3D (Кимовск)
12:00 Химик (Ефремов)
12:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
12:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
12:00 Новая Заря (Плавск)
12:00 Кинотеатр Венёва
12:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
12:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
12:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55 Киносити
12:55 3D Синема Стар
13:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 3D Октябрь
14:00 Химик (Ефремов)
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Киносити
15:10 3D Синема Стар
15:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
15:30 Азимут (Богородицк)
15:30 Синема 3D (Кимовск)
15:30 Новая Заря (Плавск)
15:30 Родина (Ясногорск)
15:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:30 ДК Белёва
15:30 Кинотеатр Венёва
15:30 Городской концертный зал
15:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:30 ДК им. Горького (Киреевск)
15:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:30 Юность (Узловая)
15:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
15:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:50 3D Октябрь
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Химик (Ефремов)
16:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:45 3D Киносити
17:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 Киносити
17:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
17:30 Родина (Ясногорск)
17:30 Юность (Узловая)
17:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
17:30 Синема 3D (Кимовск)
17:30 ДК им. Горького (Киреевск)
17:30 Азимут (Богородицк)
17:30 ДК Белёва
17:30 Кинотеатр Венёва
17:30 Городской концертный зал
17:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
17:30 Новая Заря (Плавск)
17:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
17:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
17:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:00 Химик (Ефремов)
18:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Октябрь
19:30 Синема 3D (Кимовск)
19:30 Городской концертный зал
19:30 ДК им. Горького (Киреевск)
19:30 Новая Заря (Плавск)
19:30 Родина (Ясногорск)
19:30 Юность (Узловая)
19:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
19:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:30 ДК Белёва
19:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:30 Азимут (Богородицк)
19:30 Кинотеатр Венёва
19:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
19:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:40 Киносити
19:50 3D Синема Стар
20:00 Химик (Ефремов)
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45 3D Октябрь
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15 3D Киносити
21:30 ДК им. Горького (Киреевск)
21:30 Родина (Ясногорск)
21:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
21:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:30 Синема 3D (Кимовск)
21:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:30 ДК Белёва
21:30 Новая Заря (Плавск)
21:30 Юность (Узловая)
21:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:30 Кинотеатр Венёва
21:30 Городской концертный зал
21:30 Азимут (Богородицк)
21:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
21:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 Киносити
22:00 Химик (Ефремов)
22:05 3D Синема Стар
22:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
24 января, вторник
09:10 3D Октябрь
10:00 Химик (Ефремов)
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 3D Киносити
10:40 Октябрь
10:40 Киносити
10:40 3D Синема Стар
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 ДК им. Горького (Киреевск)
12:00 Городской концертный зал
12:00 ДК Белёва
12:00 Азимут (Богородицк)
12:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
12:00 Юность (Узловая)
12:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
12:00 Родина (Ясногорск)
12:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
12:00 Синема 3D (Кимовск)
12:00 Химик (Ефремов)
12:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
12:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
12:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
12:00 Новая Заря (Плавск)
12:00 Кинотеатр Венёва
12:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55 Киносити
12:55 3D Синема Стар
13:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 3D Октябрь
14:00 Химик (Ефремов)
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Киносити
15:10 3D Синема Стар
15:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
15:30 Азимут (Богородицк)
15:30 Синема 3D (Кимовск)
15:30 Новая Заря (Плавск)
15:30 Родина (Ясногорск)
15:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
15:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:30 ДК Белёва
15:30 Кинотеатр Венёва
15:30 Городской концертный зал
15:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:30 ДК им. Горького (Киреевск)
15:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:30 Юность (Узловая)
15:50 3D Октябрь
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Химик (Ефремов)
16:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:45 3D Киносити
17:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 Киносити
17:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
17:30 Родина (Ясногорск)
17:30 Юность (Узловая)
17:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
17:30 Синема 3D (Кимовск)
17:30 ДК им. Горького (Киреевск)
17:30 Азимут (Богородицк)
17:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
17:30 ДК Белёва
17:30 Кинотеатр Венёва
17:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:30 Городской концертный зал
17:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
17:30 Новая Заря (Плавск)
17:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:00 Химик (Ефремов)
18:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Октябрь
19:30 Синема 3D (Кимовск)
19:30 Городской концертный зал
19:30 ДК им. Горького (Киреевск)
19:30 Новая Заря (Плавск)
19:30 Родина (Ясногорск)
19:30 Юность (Узловая)
19:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
19:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
19:30 ДК Белёва
19:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:30 Азимут (Богородицк)
19:30 Кинотеатр Венёва
19:40 Киносити
19:50 3D Синема Стар
20:00 Химик (Ефремов)
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45 3D Октябрь
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15 3D Киносити
21:30 ДК им. Горького (Киреевск)
21:30 Родина (Ясногорск)
21:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
21:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:30 Синема 3D (Кимовск)
21:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:30 ДК Белёва
21:30 Новая Заря (Плавск)
21:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
21:30 Юность (Узловая)
21:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:30 Кинотеатр Венёва
21:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:30 Городской концертный зал
21:30 Азимут (Богородицк)
21:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 Киносити
22:00 Химик (Ефремов)
22:05 3D Синема Стар
22:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
25 января, среда
09:10 3D Октябрь
10:00 Химик (Ефремов)
10:20 3D Киносити
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Октябрь
10:40 Киносити
10:40 3D Синема Стар
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 ДК им. Горького (Киреевск)
12:00 Городской концертный зал
12:00 ДК Белёва
12:00 Азимут (Богородицк)
12:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
12:00 Юность (Узловая)
12:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
12:00 Родина (Ясногорск)
12:00 Заокский районный культурно-досуговый центр
12:00 Синема 3D (Кимовск)
12:00 Химик (Ефремов)
12:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
12:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
12:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
12:00 Новая Заря (Плавск)
12:00 Кинотеатр Венёва
12:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55 3D Синема Стар
12:55 Киносити
13:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 3D Октябрь
14:00 Химик (Ефремов)
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Киносити
15:10 3D Синема Стар
15:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
15:30 Азимут (Богородицк)
15:30 Синема 3D (Кимовск)
15:30 Новая Заря (Плавск)
15:30 Родина (Ясногорск)
15:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
15:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:30 ДК Белёва
15:30 Кинотеатр Венёва
15:30 Городской концертный зал
15:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:30 ДК им. Горького (Киреевск)
15:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:30 Юность (Узловая)
15:50 3D Октябрь
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Химик (Ефремов)
16:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:45 3D Киносити
17:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 Киносити
17:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
17:30 Родина (Ясногорск)
17:30 Юность (Узловая)
17:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
17:30 Синема 3D (Кимовск)
17:30 ДК им. Горького (Киреевск)
17:30 Азимут (Богородицк)
17:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
17:30 ДК Белёва
17:30 Кинотеатр Венёва
17:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:30 Городской концертный зал
17:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
17:30 Новая Заря (Плавск)
17:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:00 Химик (Ефремов)
18:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Октябрь
19:30 Синема 3D (Кимовск)
19:30 Городской концертный зал
19:30 ДК им. Горького (Киреевск)
19:30 Новая Заря (Плавск)
19:30 Родина (Ясногорск)
19:30 Юность (Узловая)
19:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
19:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
19:30 ДК Белёва
19:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:30 Азимут (Богородицк)
19:30 Кинотеатр Венёва
19:40 Киносити
19:50 3D Синема Стар
20:00 Химик (Ефремов)
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45 3D Октябрь
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15 3D Киносити
21:30 ДК им. Горького (Киреевск)
21:30 Родина (Ясногорск)
21:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
21:30 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:30 Синема 3D (Кимовск)
21:30 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:30 ДК Белёва
21:30 Новая Заря (Плавск)
21:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
21:30 Юность (Узловая)
21:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:30 Кинотеатр Венёва
21:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:30 Городской концертный зал
21:30 Азимут (Богородицк)
21:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 Киносити
22:00 Химик (Ефремов)
22:05 3D Синема Стар
22:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
26 января, четверг
00:10 Киносити
Расписание на все дни
0
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