Три икса: Мировое господство
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 19.01.2017
Режиссер:
Ди Джей Карузо
Актеры:
Вин Дизель, Нина Добрев, Руби Роуз, Тони Коллетт, Дипика Падуконе, Сэмьюэл Л. Джексон, Донни Йен, Рори МакКанн, Тони Джа
Жанр:
боевик, триллер
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110 мин
Экстремала Ксандера Кейджа бросили умирать после страшного инцидента, но он выжил и спустя годы тайно возвращается к своей деятельности в спецслужбах. Его ждет новая сложная задача: ему необходимо найти мощнейшее секретное оружие, на которое положили глаз опасные головорезы во главе с Сяном. Но предатель среди своих путает все карты, и Кейджу нужно как можно скорее разоблачить его, ведь на кону судьба мира.
Сегодня
|20:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:10 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
20 января, пятница
21 января, суббота
22 января, воскресенье
23 января, понедельник
24 января, вторник
25 января, среда
26 января, четверг
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 20:00
3D 20:10
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Городской концертный зал
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК Белёва
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Киносити
|
3D 10:20
10:40
12:55
15:10
3D 16:45
17:25
19:40
3D 21:15
21:55
|Кинотеатр Венёва
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Новая Заря (Плавск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Октябрь
|
3D 09:10
10:40
3D 13:40
3D 15:50
19:30
3D 20:45
|Родина (Ясногорск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Синема 3D (Кимовск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:20
11:15
3D 12:35
3D 13:35
3D 14:50
15:50
16:30
3D 17:05
3D 18:05
3D 19:20
20:20
21:00
3D 21:35
3D 22:35
23:15
3D 23:50
3D 00:05
|Синема Стар
|
3D 10:20
3D 12:45
3D 15:05
3D 19:50
3D 22:05
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Юность (Узловая)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
20 января, пятница
|Азимут (Богородицк)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Городской концертный зал
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК Белёва
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Киносити
|
3D 10:20
10:40
12:55
15:10
3D 16:45
17:25
19:40
3D 21:15
21:55
00:10
|Кинотеатр Венёва
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Новая Заря (Плавск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Октябрь
|
3D 09:10
10:40
3D 13:40
3D 15:50
19:30
3D 20:45
|Родина (Ясногорск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Синема 3D (Кимовск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:20
11:15
3D 12:35
3D 13:35
3D 14:50
15:50
16:30
3D 17:05
3D 18:05
3D 19:20
20:20
21:00
3D 21:35
3D 22:35
23:15
3D 23:50
3D 00:50
|Синема Стар
|
3D 10:20
3D 12:45
3D 15:05
3D 19:50
3D 22:05
3D 00:35
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Юность (Узловая)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
21 января, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Городской концертный зал
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК Белёва
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:00
14:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Киносити
|
3D 10:20
10:40
12:55
15:10
3D 16:45
17:25
19:40
3D 21:15
21:55
00:10
01:45
|Кинотеатр Венёва
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Новая Заря (Плавск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Октябрь
|
3D 09:10
10:40
3D 13:40
3D 15:50
19:30
3D 20:45
|Родина (Ясногорск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Синема 3D (Кимовск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:20
11:15
3D 12:35
3D 13:35
3D 14:50
15:50
16:30
3D 17:05
3D 18:05
3D 19:20
20:20
21:00
3D 21:35
3D 22:35
23:15
3D 23:50
3D 00:50
|Синема Стар
|
3D 11:00
3D 15:10
3D 19:50
3D 22:05
3D 00:35
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
11:00
14:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Юность (Узловая)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
22 января, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Городской концертный зал
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК Белёва
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:00
14:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Киносити
|
3D 10:20
10:40
12:55
15:10
3D 16:45
17:25
19:40
3D 21:15
21:55
00:10
01:45
|Кинотеатр Венёва
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Новая Заря (Плавск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Октябрь
|
3D 09:10
10:40
3D 13:40
3D 15:50
19:30
3D 20:45
|Родина (Ясногорск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Синема 3D (Кимовск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:20
11:15
3D 12:35
3D 13:35
3D 14:50
15:50
3D 17:05
3D 18:05
3D 19:20
20:20
3D 21:35
3D 22:35
3D 23:50
3D 00:50
|Синема Стар
|
3D 11:00
3D 15:05
3D 15:10
3D 19:50
3D 22:05
3D 00:30
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
11:00
14:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Юность (Узловая)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
23 января, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Городской концертный зал
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК Белёва
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Киносити
|
3D 10:20
10:40
12:55
15:10
3D 16:45
17:25
19:40
3D 21:15
21:55
00:10
|Кинотеатр Венёва
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Новая Заря (Плавск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Октябрь
|
3D 09:10
10:40
3D 13:40
3D 15:50
19:30
3D 20:45
|Родина (Ясногорск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Синема 3D (Кимовск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:20
11:15
3D 12:35
3D 13:35
3D 14:50
15:50
16:30
3D 17:05
3D 18:05
3D 19:20
20:20
21:00
3D 21:35
3D 22:35
23:15
3D 23:50
|Синема Стар
|
3D 10:40
3D 12:55
3D 15:10
3D 19:50
3D 22:05
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Юность (Узловая)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
24 января, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Городской концертный зал
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК Белёва
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Киносити
|
3D 10:20
10:40
12:55
15:10
3D 16:45
17:25
19:40
3D 21:15
21:55
00:10
|Кинотеатр Венёва
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Новая Заря (Плавск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Октябрь
|
3D 09:10
10:40
3D 13:40
3D 15:50
19:30
3D 20:45
|Родина (Ясногорск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Синема 3D (Кимовск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:20
11:15
3D 12:35
3D 13:35
3D 14:50
15:50
16:30
3D 17:05
3D 18:05
3D 19:20
20:20
21:00
3D 21:35
3D 22:35
23:15
3D 23:50
|Синема Стар
|
3D 10:40
3D 12:55
3D 15:10
3D 19:50
3D 22:05
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Юность (Узловая)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
25 января, среда
|Азимут (Богородицк)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Городской концертный зал
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК Белёва
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК им. Горького (Киреевск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Киносити
|
3D 10:20
10:40
12:55
15:10
3D 16:45
17:25
19:40
3D 21:15
21:55
00:10
|Кинотеатр Венёва
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Новая Заря (Плавск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Октябрь
|
3D 09:10
10:40
3D 13:40
3D 15:50
19:30
3D 20:45
|Родина (Ясногорск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Синема 3D (Кимовск)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:20
11:15
3D 12:35
3D 13:35
3D 14:50
15:50
16:30
3D 17:05
3D 18:05
3D 19:20
20:20
21:00
3D 21:35
3D 22:35
23:15
3D 23:50
|Синема Стар
|
3D 10:40
3D 12:55
3D 15:10
3D 19:50
3D 22:05
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
|Юность (Узловая)
|
12:00
15:30
17:30
19:30
21:30
26 января, четверг
|Киносити
|
00:10