Три икса: Мировое господство

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 19.01.2017

Режиссер: Ди Джей Карузо

Актеры: Вин Дизель, Нина Добрев, Руби Роуз, Тони Коллетт, Дипика Падуконе, Сэмьюэл Л. Джексон, Донни Йен, Рори МакКанн, Тони Джа

Жанр: боевик, триллер

Продолжительноcть: 110 мин

Экстремала Ксандера Кейджа бросили умирать после страшного инцидента, но он выжил и спустя годы тайно возвращается к своей деятельности в спецслужбах. Его ждет новая сложная задача: ему необходимо найти мощнейшее секретное оружие, на которое положили глаз опасные головорезы во главе с Сяном. Но предатель среди своих путает все карты, и Кейджу нужно как можно скорее разоблачить его, ведь на кону судьба мира.