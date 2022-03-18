«СЛОТ», юбилейный сезон «Оружейной лиги» и День cвятого Патрика: выходные в Туле
А еще встреча Психологического клуба, продолжение показов российского короткометражного кино, «Тулица» — «Заречье-Одинцово» и многое другое — в нашем обзоре выходных.
СЛОТ
Где: Concert Hall.
Стоимость: 1000 руб.
18 марта в Concert Hall выступит группа «СЛОТ». Музыканты отправляются в тур с большим юбилейным шоу «ХХ лет»! Группе, которая разрушает все стандарты, шаблоны и стереотипы, в 2022 году исполняется 20 лет.
Открытие юбилейного сезона «Оружейной лиги» КВН
Где: Городской концертный зал.
20 марта в Городском концертном зале состоится открытие пятого юбилейного сезона официальной «Оружейной лиги» МС КВН.
Праздник весны Навруз
Где: Творческое пространство «Девятка».
19 марта в творческом пространстве «Девятка» отметят национальный восточный праздник Навруз.
День cвятого Патрика в Backstage
Где: Backstage.
Стоимость: 1200 рублей.
19 марта в Backstage отметят День cвятого Патрика. Самые любимые фолк-группы России на одной сцене с полноценными шоу.
Цикл показов российского короткометражного кино
Где: Центр семейной истории.
Регистрация по ссылке.
19 марта в Центре семейной истории состоится пятый показ авторских короткометражных лент российских режиссеров, победителей российских и международных фестивалей.
«Тулица» — «Заречье-Одинцово»
Где: Cпорткомплекс «Тула-Арена».
19 марта в новом спорткомплексе «Тула-Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Заречье-Одинцово» из Московской области.
Внутренние и внешние опоры в условиях нестабильности
Где: КЦ «Типография».
Вход: свободный взнос.
18 марта в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Из чего состоят внутренние и внешние опоры психики человека? Как думать, чтобы пережить кризисную ситуацию? Как не застревать в негативных чувствах и двигаться дальше? Все эти вопросы разберем с Анной Ахмеровой.
Море. Звезды. Олеандр
Где: Творческий кластер «Октава».
Билеты по ссылке.
19 марта пройдет читка нашумевшей пьесы Марии Малухиной «Море. Звезды. Олеандр».
NEVERLOVE
Где: Тульский рок-клуб «М2».
Стоимость: от 1000 руб.
20 марта в рок-клубе «М2» с презентацией нового альбома выступит группа NEVERLOVE.
Поднять занавес
Где: Тульский театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 250 руб.
19 марта в Тульском театре «Эрмитаж» покажут комедию «Поднять занавес». В постановке соединились и драма, и комедия, и цирковые номера.
День воды в Тульском экзотариуме
Где: Тульский областной экзотариум (новая экспозиция).
19 и 20 марта новая экспозиция Тульского экзотариума ждет гостей на праздник науки в честь Дня воды! Участников ожидают увлекательные эксперименты, демонстрирующие некоторые из любопытных свойств воды, интересные факты о взаимодействии человека с водой и игровая станция для самых маленьких посетителей.
БК «Новомосковск» — БК «Русичи»
Где: Спорткомплекс «Новое поколение».
19 и 20 марта в спорткомплексе «Новое поколение» в рамках Париматч чемпионата России мужской Суперлиги 2 БК «Новомосковск» сыграет против курских «Русичей».
Выходные в ремесленном дворе «Добродей»
Где: Ремесленный двор «Добродей».
19 и 20 марта «Добродей» ждет гостей на уже полюбившиеся и новые интерактивные программы и выставки, экскурсии, квесты и мастер-классы.
Ахов: не все коту масленица
Где: Тульский камерный драматический театр.
18 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX…OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все…
Парящий тигр
Одиннадцать молчаливых мужчин
Ноябрь 1945 года. В Лондон прилетают футболисты московского «Динамо», чтобы сыграть серию матчей с непобедимыми до этого британскими командами, в числе которых — «Челси» и «Арсенал». Очаровательная английская корреспондентка решает сотворить сенсацию, влюбив в себя лучшего игрока русских, и выбирает самую симпатичную «жертву» среди советских спортсменов. Поживиться за счет турне, игры в рамках которого посетят сотни тысяч болельщиков, намерены и местные нечистоплотные букмекеры…
Но «одиннадцать молчаливых мужчин», как окрестили отечественных футболистов англичане, преподнесут всем немало сюрпризов! Основанная на реальных событиях невероятная история, полная романтики, доброго юмора, шпионских приключений и футбольных страстей. Наши футболисты не только не проиграли ни одного матча, но и завоевали сердца английской публики, полностью перевернув ее представление о русском человеке и советской стране. «Динамо» стало символом нового мира, который зарождался на руинах Второй мировой войны.
Хороших выходных!