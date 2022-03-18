«СЛОТ», юбилейный сезон «Оружейной лиги» и День cвятого Патрика: выходные в Туле

Любое кино всегда обращено к зрителю и ждет его восприятия, поэтому кинопоказы Центра Семейной Истории x CINEPROMO в первую очередь стремятся создать пространство для открытого диалога и совместного осмысления представленных кинокартин разных жанров, затрагивающих универсальные темы.

18 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль « AX…OFF » по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все…

19 и 20 марта новая экспозиция Тульского экзотариума ждет гостей на праздник науки в честь Дня воды ! Участников ожидают увлекательные эксперименты, демонстрирующие некоторые из любопытных свойств воды, интересные факты о взаимодействии человека с водой и игровая станция для самых маленьких посетителей.

18 марта в « Типографии » пройдет встреча Психологического клуба . Из чего состоят внутренние и внешние опоры психики человека? Как думать, чтобы пережить кризисную ситуацию? Как не застревать в негативных чувствах и двигаться дальше? Все эти вопросы разберем с Анной Ахмеровой.

Парящий тигр

С 17 марта в кино семейный захватывающий приключенческий фильм о любви к братьям нашим меньшим и единении с природой, о семейных ценностях, чуткости и доброте. Экранизация одноименного бестселлера популярной американской детской писательницы Кейт Дикамилло.

Одиннадцать молчаливых мужчин

Ноябрь 1945 года. В Лондон прилетают футболисты московского «Динамо», чтобы сыграть серию матчей с непобедимыми до этого британскими командами, в числе которых — «Челси» и «Арсенал». Очаровательная английская корреспондентка решает сотворить сенсацию, влюбив в себя лучшего игрока русских, и выбирает самую симпатичную «жертву» среди советских спортсменов. Поживиться за счет турне, игры в рамках которого посетят сотни тысяч болельщиков, намерены и местные нечистоплотные букмекеры…



Но «одиннадцать молчаливых мужчин», как окрестили отечественных футболистов англичане, преподнесут всем немало сюрпризов! Основанная на реальных событиях невероятная история, полная романтики, доброго юмора, шпионских приключений и футбольных страстей. Наши футболисты не только не проиграли ни одного матча, но и завоевали сердца английской публики, полностью перевернув ее представление о русском человеке и советской стране. «Динамо» стало символом нового мира, который зарождался на руинах Второй мировой войны.