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«СЛОТ», юбилейный сезон «Оружейной лиги» и День cвятого Патрика: выходные в Туле

«СЛОТ», юбилейный сезон «Оружейной лиги» и День cвятого Патрика: выходные в Туле

А еще встреча Психологического клуба, продолжение показов российского короткометражного кино, «Тулица» — «Заречье-Одинцово» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

СЛОТ

Когда: 18 марта, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 1000 руб.

СЛОТ

18 марта в Concert Hall выступит группа «СЛОТ». Музыканты отправляются в тур с большим юбилейным шоу «ХХ лет»! Группе, которая разрушает все стандарты, шаблоны и стереотипы, в 2022 году исполняется 20 лет.

 

Открытие юбилейного сезона «Оружейной лиги» КВН

Когда: 20 марта, воскресенье, 17.00.

Где: Городской концертный зал.

Открытие юбилейного сезона «Оружейной лиги» КВН

20 марта в Городском концертном зале состоится открытие пятого юбилейного сезона официальной «Оружейной лиги» МС КВН.

 

Праздник весны Навруз

Когда: 19 марта, суббота, 11.00.

Где: Творческое пространство «Девятка».

Праздник весны «Навруз»

19 марта в творческом пространстве «Девятка» отметят национальный восточный праздник Навруз.

 

День cвятого Патрика в Backstage

Когда: 19 марта, суббота, 16.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 1200 рублей.

День Святого Патрика в Backstage

19 марта в Backstage отметят День cвятого Патрика. Самые любимые фолк-группы России на одной сцене с полноценными шоу.

 

Цикл показов российского короткометражного кино

Когда: 19 марта, суббота, 16.00.

Где: Центр семейной истории.
Регистрация по ссылке.

Цикл показов российского короткометражного кино

19 марта в Центре семейной истории состоится пятый показ авторских короткометражных лент российских режиссеров, победителей российских и международных фестивалей.

Любое кино всегда обращено к зрителю и ждет его восприятия, поэтому кинопоказы Центра Семейной Истории x CINEPROMO в первую очередь стремятся создать пространство для открытого диалога и совместного осмысления представленных кинокартин разных жанров, затрагивающих универсальные темы.
 

«Тулица» — «Заречье-Одинцово»

Когда: 19 марта, суббота, 18.00.

Где: Cпорткомплекс «Тула-Арена».

Тулица – Заречье-одинцово

19 марта в новом спорткомплексе «Тула-Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Заречье-Одинцово» из Московской области.

 

Внутренние и внешние опоры в условиях нестабильности

Когда: 18 марта, пятница, 19.00.

Где: КЦ «Типография».
Вход: свободный взнос.

Внутренние и внешние опоры в условиях нестабильности

18 марта в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Из чего состоят внутренние и внешние опоры психики человека? Как думать, чтобы пережить кризисную ситуацию? Как не застревать в негативных чувствах и двигаться дальше? Все эти вопросы разберем с Анной Ахмеровой.

 

Море. Звезды. Олеандр

Когда: 19 марта, суббота, 17.00.

Где: Творческий кластер «Октава».
Билеты по ссылке.

Море. Звезды. Олеандр

Тульский академический театр драмы им. Горького начинает цикл совместных проектов с творческим индустриальным кластером «Октава».

19 марта пройдет читка нашумевшей пьесы Марии Малухиной «Море. Звезды. Олеандр».
 

NEVERLOVE

Когда: 20 марта, воскресенье, 19.00.

Где: Тульский рок-клуб «М2».
Стоимость: от 1000 руб.

NEVERLOVE

20 марта в рок-клубе «М2» с презентацией нового альбома выступит группа NEVERLOVE.

 

Поднять занавес

Когда: 19 марта, суббота, 19.00.

Где: Тульский театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 250 руб.

Поднять занавес

19 марта в Тульском театре «Эрмитаж» покажут комедию «Поднять занавес». В постановке соединились и драма, и комедия, и цирковые номера.

 

День воды в Тульском экзотариуме

Когда: 19−20 марта, суббота-воскресенье, 13.00.

Где: Тульский областной экзотариум (новая экспозиция).

День воды в Тульском экзотариуме

19 и 20 марта новая экспозиция Тульского экзотариума ждет гостей на праздник науки в честь Дня воды! Участников ожидают увлекательные эксперименты, демонстрирующие некоторые из любопытных свойств воды, интересные факты о взаимодействии человека с водой и игровая станция для самых маленьких посетителей.

 

БК «Новомосковск» — БК «Русичи»

Когда: 19 и 20 марта, суббота-воскресенье, 18.00.

Где: Спорткомплекс «Новое поколение».

БК «Новомосковск» — БК «Русичи»

19 и 20 марта в спорткомплексе «Новое поколение» в рамках Париматч чемпионата России мужской Суперлиги 2 БК «Новомосковск» сыграет против курских «Русичей».

 

Выходные в ремесленном дворе «Добродей»

Когда: 19−20 марта, суббота-воскресенье, 12.00.

Где: Ремесленный двор «Добродей».

Выходные в ремесленном дворе «Добродей»

19 и 20 марта «Добродей» ждет гостей на уже полюбившиеся и новые интерактивные программы и выставки, экскурсии, квесты и мастер-классы.

 

Ахов: не все коту масленица

Когда: 18 марта, пятница, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Ахов: не все коту масленица

18 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX…OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все…

 
 
 
а что в кино?

Парящий тигр

С 17 марта в кино семейный захватывающий приключенческий фильм о любви к братьям нашим меньшим и единении с природой, о семейных ценностях, чуткости и доброте. Экранизация одноименного бестселлера популярной американской детской писательницы Кейт Дикамилло.
 

Одиннадцать молчаливых мужчин

Ноябрь 1945 года. В Лондон прилетают футболисты московского «Динамо», чтобы сыграть серию матчей с непобедимыми до этого британскими командами, в числе которых — «Челси» и «Арсенал». Очаровательная английская корреспондентка решает сотворить сенсацию, влюбив в себя лучшего игрока русских, и выбирает самую симпатичную «жертву» среди советских спортсменов. Поживиться за счет турне, игры в рамках которого посетят сотни тысяч болельщиков, намерены и местные нечистоплотные букмекеры…

Но «одиннадцать молчаливых мужчин», как окрестили отечественных футболистов англичане, преподнесут всем немало сюрпризов! Основанная на реальных событиях невероятная история, полная романтики, доброго юмора, шпионских приключений и футбольных страстей. Наши футболисты не только не проиграли ни одного матча, но и завоевали сердца английской публики, полностью перевернув ее представление о русском человеке и советской стране. «Динамо» стало символом нового мира, который зарождался на руинах Второй мировой войны.

 

Хороших выходных!

 

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 08:19 +1
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