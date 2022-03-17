Внутренние и внешние опоры в условиях нестабильности

18 марта в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Из чего состоят внутренние и внешние опоры психики человека. Как и на что опереться, когда привычный мир рушится и прежние опоры не спасают и не работают. Как думать, чтобы пережить кризисную ситуацию. Как не застревать в негативных чувствах и двигаться дальше. Все эти вопросы разберем с Анной Ахмеровой.

Вход: свободный взнос.