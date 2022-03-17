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Внутренние и внешние опоры в условиях нестабильности

Внутренние и внешние опоры в условиях нестабильности

18 марта в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Из чего состоят внутренние и внешние опоры психики человека. Как и на что опереться, когда привычный мир рушится и прежние опоры не спасают и не работают.  Как думать, чтобы пережить кризисную ситуацию. Как не застревать в негативных чувствах и двигаться дальше. Все эти вопросы разберем с Анной Ахмеровой. 

Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 марта 2022, пятница
19:00
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Касса
SKYBORNE
Купить билет
7 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
СЛОТ
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18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Лёха Никонов
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9 апреля, суббота 18:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1400 ₽
LASCALA
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10 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Маврин
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26 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Театр Юрия Куклачева
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19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
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