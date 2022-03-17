Внутренние и внешние опоры в условиях нестабильности
18 марта в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Из чего состоят внутренние и внешние опоры психики человека. Как и на что опереться, когда привычный мир рушится и прежние опоры не спасают и не работают. Как думать, чтобы пережить кризисную ситуацию. Как не застревать в негативных чувствах и двигаться дальше. Все эти вопросы разберем с Анной Ахмеровой.
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 марта 2022, пятница
19:00
7 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 апреля, суббота 18:00
₽ Билеты: 800-1400 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽