Море. Звезды. Олеандр
Тульский академический театр драмы им. Горького начинает цикл совместных проектов с творческим индустриальным кластером «Октава».
19 марта пройдет читка нашумевшей пьесы Марии Малухиной «Море. Звезды. Олеандр». Ночь, море, звезды. Дашка становится случайным свидетелем преступления: парень, в которого она влюблена, пытается изнасиловать другую девушку, но получает от жертвы смертельный удар. Как поступить? Сообщить об убийстве или сделать вид, что ничего не случилось и жить дальше? Вот только как теперь жить с этим?
Роли исполняют актрисы театра драмы Елизавета Федоренко и Валерия Климова. Режиссер – художественный руководитель ТАТД Дмитрий Краснов.
Билеты по ссылке.
Билеты по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
19 марта 2022, суббота
17:00
19 марта, суббота 16:00
₽ Билеты: 1200 ₽
15 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
15 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽