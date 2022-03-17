Тульский академический театр драмы им. Горького начинает цикл совместных проектов с творческим индустриальным кластером «Октава».



19 марта пройдет читка нашумевшей пьесы Марии Малухиной «Море. Звезды. Олеандр». Ночь, море, звезды. Дашка становится случайным свидетелем преступления: парень, в которого она влюблена, пытается изнасиловать другую девушку, но получает от жертвы смертельный удар. Как поступить? Сообщить об убийстве или сделать вид, что ничего не случилось и жить дальше? Вот только как теперь жить с этим?





Билеты по ссылке. Роли исполняют актрисы театра драмы Елизавета Федоренко и Валерия Климова. Режиссер – художественный руководитель ТАТД Дмитрий Краснов.