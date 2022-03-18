Праздник весны «Навруз»

19 марта в творческом пространстве «Девятка» отметят национальный восточный праздник Навруз.

Навруз – древний праздник прихода весны, символизирующий возрождение природы. До наших дней он сохранил колорит старинных обрядов и традиций, с которыми смогут познакомиться гости праздника. В творческой программе – презентация традиций празднования Навруза, национальные песни и танцы. На выставке будут представлены предметы декоративно-прикладного творчества диаспор, элементы национальных костюмов, предметы домашнего обихода. Изюминкой праздника станет конкурс «Цветок Навруза». Свои таланты и национальные костюмы продемонстрируют лучшие представительницы национальных общественных объединений Тульской области и студенческих землячеств.

Праздник Навруз, символизирующий счастье и возрождение, одинаково дорог и любим представителям разных национальностей и вероисповеданий нашей многонациональной России. Того, кто встречает Навруз, ждет щедрый год, счастье, тепло, любовь близких и друзей.

Начало – в 11.00. Необходима предварительная запись по телефону: +7 (4872) 70-43-57.