Праздник весны «Навруз»
19 марта в творческом пространстве «Девятка» отметят национальный восточный праздник Навруз.
Навруз – древний праздник прихода весны, символизирующий возрождение природы. До наших дней он сохранил колорит старинных обрядов и традиций, с которыми смогут познакомиться гости праздника. В творческой программе – презентация традиций празднования Навруза, национальные песни и танцы. На выставке будут представлены предметы декоративно-прикладного творчества диаспор, элементы национальных костюмов, предметы домашнего обихода. Изюминкой праздника станет конкурс «Цветок Навруза». Свои таланты и национальные костюмы продемонстрируют лучшие представительницы национальных общественных объединений Тульской области и студенческих землячеств.
Праздник Навруз, символизирующий счастье и возрождение, одинаково дорог и любим представителям разных национальностей и вероисповеданий нашей многонациональной России. Того, кто встречает Навруз, ждет щедрый год, счастье, тепло, любовь близких и друзей.
Начало – в 11.00. Необходима предварительная запись по телефону: +7 (4872) 70-43-57.
Где и когда?
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
19 марта 2022, суббота
11:00
19 марта, суббота 16:00
₽ Билеты: 1200 ₽
15 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
15 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽