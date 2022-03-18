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Праздник весны «Навруз»

Праздник весны «Навруз»

19 марта в творческом пространстве «Девятка» отметят национальный восточный праздник Навруз. 

Навруз – древний праздник прихода весны, символизирующий возрождение природы. До наших дней он сохранил колорит старинных обрядов и традиций, с которыми смогут познакомиться гости праздника. В творческой программе – презентация традиций празднования Навруза, национальные песни и танцы. На выставке будут представлены предметы декоративно-прикладного творчества диаспор, элементы национальных костюмов, предметы домашнего обихода. Изюминкой праздника станет конкурс «Цветок Навруза». Свои таланты и национальные костюмы продемонстрируют лучшие представительницы национальных общественных объединений Тульской области и студенческих землячеств.
 
Праздник Навруз, символизирующий счастье и возрождение, одинаково дорог и любим представителям разных национальностей и вероисповеданий нашей многонациональной России. Того, кто встречает Навруз, ждет щедрый год, счастье, тепло, любовь близких и друзей.
 
Начало – в 11.00. Необходима предварительная запись по телефону: +7 (4872) 70-43-57.
Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
19 марта 2022, суббота
11:00
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19 марта, суббота 16:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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15 апреля, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 1100 ₽
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13 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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15 апреля, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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