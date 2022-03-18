БК «Новомосковск» — БК «Русичи»
19 и 20 марта в спорт-комплексе «Новое поколение» в рамках Париматч Чемпионата России мужской «Суперлиги 2» БК «Новомосковск» сыграет против курских «Русичей».
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
19 марта 2022, суббота
18:00
20 марта 2022, воскресенье
18:00
19 марта, суббота 16:00
₽ Билеты: 1200 ₽
15 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
15 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽