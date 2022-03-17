День воды в Тульском экзотариуме

19 и 20 марта новая экспозиция Тульского экзотариума ждет гостей на праздник науки в честь Дня воды! Участников ожидают увлекательные эксперименты, демонстрирующие некоторые из любопытных свойств воды, интересные факты о взаимодействии человека с водой и игровая станция для самых маленьких посетителей Экзотариума!