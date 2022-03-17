День воды в Тульском экзотариуме
19 и 20 марта новая экспозиция Тульского экзотариума ждет гостей на праздник науки в честь Дня воды! Участников ожидают увлекательные эксперименты, демонстрирующие некоторые из любопытных свойств воды, интересные факты о взаимодействии человека с водой и игровая станция для самых маленьких посетителей Экзотариума!
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
19 марта 2022, суббота
13:00
20 марта 2022, воскресенье
13:00
25 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2400 ₽
8 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 600 ₽