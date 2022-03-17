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День воды в Тульском экзотариуме

День воды в Тульском экзотариуме

19 и 20 марта новая экспозиция Тульского экзотариума ждет гостей на праздник науки в честь Дня воды! Участников ожидают увлекательные эксперименты, демонстрирующие некоторые из любопытных свойств воды, интересные факты о взаимодействии человека с водой и игровая станция для самых маленьких посетителей Экзотариума!

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
19 марта 2022, суббота
13:00
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20 марта 2022, воскресенье
13:00
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Касса
ЙОРШ
Купить билет
25 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
Купить билет
9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Маврин
Купить билет
26 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Звезды Дискотек 90-х. Новогодний огонек
Купить билет
1 декабря, четверг 20:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Zivert
Купить билет
26 марта, суббота 19:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 2400 ₽
ЭлектропартиZаны
Купить билет
8 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
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