СЛОТ
18 марта в Concert Hall выступит группа «СЛОТ». Музыканты отправляются в тур с большим юбилейным шоу «ХХ лет»! Группе которая разрушает все стандарты, шаблоны и стереотипы в 2022 году исполняется 20 лет.
20 весен, зим и осенних кусков, 100500 концертов и целая жизнь, в течение которой менялись люди, тренды и эпохи. «СЛОТ» тоже менялся и продолжает меняться все это время, не оглядываясь назад, а продолжая жить в моменте.
На юбилейных шоу ребята попробуют сжать все 20 лет в один такой момент длиною в 2 с лишним часа. Сумасшедшая энергетика и главные хиты за все эти годы – 18 марта, приходи, будет ярко и жарко.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
18 марта 2022, пятница
20:00
7 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 апреля, суббота 18:00
₽ Билеты: 800-1400 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽