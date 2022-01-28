18 марта в Concert Hall выступит группа «СЛОТ». Музыканты отправляются в тур с большим юбилейным шоу «ХХ лет»! Группе которая разрушает все стандарты, шаблоны и стереотипы в 2022 году исполняется 20 лет.

20 весен, зим и осенних кусков, 100500 концертов и целая жизнь, в течение которой менялись люди, тренды и эпохи. «СЛОТ» тоже менялся и продолжает меняться все это время, не оглядываясь назад, а продолжая жить в моменте.

На юбилейных шоу ребята попробуют сжать все 20 лет в один такой момент длиною в 2 с лишним часа. Сумасшедшая энергетика и главные хиты за все эти годы – 18 марта, приходи, будет ярко и жарко.