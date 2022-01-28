афиша
афиша
Регистрация
СЛОТ

СЛОТ

18 марта в Concert Hall выступит группа «СЛОТ». Музыканты отправляются в тур с большим юбилейным шоу «ХХ лет»! Группе которая разрушает все стандарты, шаблоны и стереотипы в 2022 году исполняется 20 лет.

20 весен, зим и осенних кусков, 100500 концертов и целая жизнь, в течение которой менялись люди, тренды и эпохи. «СЛОТ» тоже менялся и продолжает меняться все это время, не оглядываясь назад, а продолжая жить в моменте.
 
На юбилейных шоу ребята попробуют сжать все 20 лет в один такой момент длиною в 2 с лишним часа. Сумасшедшая энергетика и главные хиты за все эти годы – 18 марта, приходи, будет ярко и жарко.
 
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
18 марта 2022, пятница
20:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
+1
Касса
SKYBORNE
Купить билет
7 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
СЛОТ
Купить билет
18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Лёха Никонов
Купить билет
9 апреля, суббота 18:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1400 ₽
LASCALA
Купить билет
10 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Маврин
Купить билет
26 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Театр Юрия Куклачева
Купить билет
19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.