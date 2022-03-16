5 книг о здоровье ребенка для мам и пап

Дети болеют — это факт, и это более чем нормально: так происходит «настройка» иммунитета. Но каждый насморк, каждый подъем температуры и каждый прыщик на теле маленького человека заставляет его родителей сходить с ума от тревоги, седеть и падать в обморок от ужаса.

Наша новая подборка — это работы известных российских педиатров, которые практикуют в клиниках, ведут многотысячные блоги на разных площадках и делятся со своими подписчиками важной и полезной информацией. Их книги — квинтэссенция опыта: буквально все, что нужно знать современным родителям.

Только научно обоснованный подход в духе доказательной медицины, с которым легко понять, что происходит с ребенком, и сохранить холодную голову даже в самых сложных ситуациях.

Кстати, рядом с каждым автором мы добавим также Телеграм-канал, на котором он или она вещает практически в ежедневном режиме. Возможно, вам будет удобнее читать педиатров в таком формате.

Федиатрия. Нетревожный подход к ребенку

Федор Катасонов fediatrix

12+

Педиатр Фёдор Катасонов не только лечит детей, но и успокаивает их родителей, доступно объясняя, почему детское здоровье гораздо крепче их собственного. В дебютной книге Катасонова разбираются вопросы, которые беспокоят многих мам и пап: как подготовиться к родам? как выбрать хорошего доктора? как работает иммунитет? почему необходимо делать прививки? Чтение «Федиатрии» будет полезно всем, кто заботится о здоровье — своем и близких, а также поможет сберечь ваши деньги и нервы.

Кстати, совсем скоро, в апреле 2022 года, запланирован выход второй версии «Федиатрии» — с подзаголовком «Что делать, если у вас ребенок». По словам автора, в ней много переписано, дополнено, уточнено. Появилось много новых глав — в частности, одна из них посвящена коронавирусу, а также классные иллюстрации.

Здоровье ребенка: современный подход. Как научиться справляться с болезнями и собственной паникой

Сергей Бутрий DrButriy

12+

Книга-компас по педиатрии предназначена для современных родителей, которые хотят уметь разбираться в основных детских болезнях и готовы подходить к лечению ребенка со здравым смыслом. Вы научитесь распознавать по симптомам частые заболевания, ориентироваться в оригинальных лекарствах и дженериках, будете понимать, когда требуется подождать, чтобы болезнь саморазрешилась, а когда нужна экстренная помощь специалиста. Но главное — вы перестанете поддаваться панике, так как получите карту, по которой легко ориентироваться в загадочном мире детского здоровья.

При этом автор опирается только на качественные международные медицинские источники с хорошим уровнем доказательности. Читая книгу, вы можете быть уверены, что вся информация проверена, а все рекомендации основаны на принципах мировой медицины.

Доктор_аннамама, у меня вопрос: #Как сохранить здоровье ребенка?

Анна Левадная doctor_annamama

12+

Аннамама (это ник автора на различных онлайн-площадках) — педиатр, известный блогер и мама двоих чудесных детей. Она уже много лет пишет о здоровье ребенка простым и понятным языком. Доступность, наглядность, актуальность — вот три слова, которыми можно охарактеризовать эту книгу.

Родителям больного ребенка некогда вникать в сложную медицинскую терминологию. Им нужно одно — побыстрее узнать, чем можно гарантированно помочь малышу, и эта книга прекрасно справляется с такой задачей, чему способствуют: логичность изложения, живой слог, лаконичные и легко запоминающиеся рекомендации, множество иллюстраций и, разумеется, инфографика.



Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Необходимо проконсультироваться со специалистом перед совершением любых рекомендуемых действий.

Книга детского врача, написанная для родителей. Как правильно лечить ребенка и заботиться о его здоровье

Елена Орлова dr_orlova

12+

Что чаще всего обсуждают родители малышей, дошкольников и младших школьников? Детские болезни! Кашель, насморк, температура — вот предметы беспокойства большинства мам и пап. Всех пугают эти грозные аббревиатуры — ОРЗ и ОРВИ, но еще больше пугают маячащие за ними еще более грозные перспективы: отит, бронхит, ангина, пневмония, антибиотики, больница… Так ли страшны детские простуды, можно ли их избежать и как с ними справляться? Часто ли нужно применять антибиотики? Помогают ли иммуномодуляторы предотвратить заболевание? Как помочь иммунной системе ребенка? На все эти вопросы отвечает Елена Орлова — детский врач-пульмонолог и популярный блогер.

Кстати, в августе 2021 года Елена Орлова впервые стала мамой, так что теперь на собственном примере показывает, что даже врачам приходится нелегко, когда крошки болеют. Но если знать, как и когда помочь ребенку, переживать это становится чуточку легче. Именно этому она учит своих читателей и подписчиков!

Рота вирусов и батальон бактерий. Книга о детских инфекциях

Роман Шиян drshnr

16+

«Ребенок заболел! Что делать?!» — с этим вопросом сталкивается каждый родитель, порой по несколько раз в год. Причиной для беспокойства может стать температура, кашель, насморк, красное горло или боль в животе. Когда дело касается ребенка, важно действовать быстро и правильно. И самое главное — спокойно, без тревог.

Роман Шиян — врач-педиатр с более чем десятилетним опытом практики, создал маршрутную карту для родителей по лечению их детей. В книге описаны все шаги: от выявления симптомов и эффективного лечения до профилактики детских болезней. Современный подход доказательной медицины поможет выбрать правильного доктора и оградить ребенка от бесполезных препаратов.

А какие книги о детском здоровье читали/читаете вы? Посоветуйте в комментариях!