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День Святого Патрика в Backstage

День Святого Патрика в Backstage

19 марта в Backstage отметят День Святого Патрика. Самые любимые фолк-группы России на одной сцене с полноценными шоу.

 
Сколот
 
После небольшого перерыва легенда отечественного фолк-рока снова отправляются в гастрольный тур через всю Россию! В сольную концертную программу вошли песни с нового альбома «Эхо времён», а также все главные хиты группы!
 
Вы слышите эхо времён? Это «Сколот» несёт вам звуки моря и ветра на парусах драккара, звон мечей легендарных битв, песни про шаманов и богатырей, а также лирические баллады на стихи литературных классиков. Сила и дух предков пробудятся в каждом, кто не равнодушен!
 
Полный состав. Более двух часов живой музыки. Настоящий долгожданный праздник для всех ценителей фолк-рока!
 
Тролль Гнёт Ель
 
«Тролль Гнёт Ель» рады сообщить всем Братьям во хмелю, друзьям и просто интересующимся творчеством группы о важной вехе в жизни коллектива - долгожданной новой программе, прихода которой вы (равно как и мы сами) так давно ждали!
 
Это новые песни, которые олицетворят то, чем группа является на данный момент и как мыслит сейчас. Новая программа имеет название «Девять миров» и после обкатки и, возможно, некоторых видоизменений, ляжет в основу нового, девятого по счету альбома группы. По оценкам самих музыкантов, получившиеся песни являются тем самым «фирменным» сплавом от ТГЕ, который задевает за живое, тем, за что и любят и ценят группу.
 
И тем приятнее, что материал получился достаточно разнообразным - от средневековых баллад до забористых боевиков с гроулом... да, группа, отдала дань любви своей юности - тяжёлой музыке 90-х и, да, утяжелила свой саунд!
 
Новые образы, новые костюмы и, конечно, новые песни... ТГЕ с нетерпением ждут момента встречи с вами, чтобы провести по своим новым мирам!
 
ОБУХ
 
Пишем и играем честную музыку, поём песни о том, что считаем действительно важным в наше непростое время. Ни к чему не призываем и ни в чем никого не убеждаем. Мы лишь хотим взглянуть на эту жизнь через призму истории, рассказать о том, о чём многие позабыли. Жизнь изменчива, история циклична, а группа «ОБУХ» - это только начало чего-то нового, как для нас самих – музыкантов, так и для наших слушателей.
 
Отметим День Святого Патрика громко!
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
19 марта 2022, суббота
16:00
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Касса
ЙОРШ
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25 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
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9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Маврин
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26 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Звезды Дискотек 90-х. Новогодний огонек
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1 декабря, четверг 20:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Zivert
Купить билет
26 марта, суббота 19:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 2400 ₽
ЭлектропартиZаны
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8 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
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