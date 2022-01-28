День Святого Патрика в Backstage

19 марта в Backstage отметят День Святого Патрика. Самые любимые фолк-группы России на одной сцене с полноценными шоу.

Сколот

После небольшого перерыва легенда отечественного фолк-рока снова отправляются в гастрольный тур через всю Россию! В сольную концертную программу вошли песни с нового альбома «Эхо времён», а также все главные хиты группы!

Вы слышите эхо времён? Это «Сколот» несёт вам звуки моря и ветра на парусах драккара, звон мечей легендарных битв, песни про шаманов и богатырей, а также лирические баллады на стихи литературных классиков. Сила и дух предков пробудятся в каждом, кто не равнодушен!

Полный состав. Более двух часов живой музыки. Настоящий долгожданный праздник для всех ценителей фолк-рока!

Тролль Гнёт Ель

«Тролль Гнёт Ель» рады сообщить всем Братьям во хмелю, друзьям и просто интересующимся творчеством группы о важной вехе в жизни коллектива - долгожданной новой программе, прихода которой вы (равно как и мы сами) так давно ждали!

Это новые песни, которые олицетворят то, чем группа является на данный момент и как мыслит сейчас. Новая программа имеет название «Девять миров» и после обкатки и, возможно, некоторых видоизменений, ляжет в основу нового, девятого по счету альбома группы. По оценкам самих музыкантов, получившиеся песни являются тем самым «фирменным» сплавом от ТГЕ, который задевает за живое, тем, за что и любят и ценят группу.

И тем приятнее, что материал получился достаточно разнообразным - от средневековых баллад до забористых боевиков с гроулом... да, группа, отдала дань любви своей юности - тяжёлой музыке 90-х и, да, утяжелила свой саунд!

Новые образы, новые костюмы и, конечно, новые песни... ТГЕ с нетерпением ждут момента встречи с вами, чтобы провести по своим новым мирам!

ОБУХ

Пишем и играем честную музыку, поём песни о том, что считаем действительно важным в наше непростое время. Ни к чему не призываем и ни в чем никого не убеждаем. Мы лишь хотим взглянуть на эту жизнь через призму истории, рассказать о том, о чём многие позабыли. Жизнь изменчива, история циклична, а группа «ОБУХ» - это только начало чего-то нового, как для нас самих – музыкантов, так и для наших слушателей.

Отметим День Святого Патрика громко!