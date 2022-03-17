Выходные в ремесленном дворе «Добродей»

19 и 20 марта «Добродей» ждет гостей на уже полюбившиеся и новые интерактивные программы и выставки, экскурсии, квесты и мастер-классы.

Гости могут посетить экскурсию в Кустарном антимузее, «От льна до

полотна» в мастерской женских ремесел «Гребень», новую интерактивную

программу «Бабья доля», чтобы попробовать несколько способов рукоделия

– вышивку, ткачество на берде, набойку по ткани, шитье бисером,

интерактивную экскурсию «Тульский резной наличник», пройти квест-бук

«Секреты ремесленного двора «Добродей», а также принять участие в

старинных деревянных играх.

Интерактивная программа «Играем по-тульски» соединит в себе квиз, экскурсию в Кустарный антимузей, мастер-шоу в Тульской кузне и старинные деревянные игры.

В ремесленном дворе «Добродей» пройдут мастер-классы по гравировке,

тульской кудрявой всечке, ковке и чеканке, росписи филимоновской

игрушки.

В Кустарном антимузее откроется новая экспозиция «С иголочки», где будут

представлены предметы тульской швейной мастерской начала прошлого

века, вернисаж интерактивной выставки моделей автомобилей и

сельскохозяйственной техники мастера-кустаря Николая Шатского.

Приходите в выходные в «Добродей» – здесь будет весело, ярко и

познавательно! Ремесленный двор ждет гостей с 12.00 до 16.00.