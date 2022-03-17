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Выходные в ремесленном дворе «Добродей»

Выходные в ремесленном дворе «Добродей»

19 и 20 марта «Добродей» ждет гостей на уже полюбившиеся и новые интерактивные программы и выставки, экскурсии, квесты и мастер-классы.

Гости могут посетить экскурсию в Кустарном антимузее, «От льна до
полотна» в мастерской женских ремесел «Гребень», новую интерактивную
программу «Бабья доля», чтобы попробовать несколько способов рукоделия
– вышивку, ткачество на берде, набойку по ткани, шитье бисером,
интерактивную экскурсию «Тульский резной наличник», пройти квест-бук
«Секреты ремесленного двора «Добродей», а также принять участие в
старинных деревянных играх.
 
Интерактивная программа «Играем по-тульски» соединит в себе квиз, экскурсию в Кустарный антимузей, мастер-шоу в Тульской кузне и старинные деревянные игры.
 
В ремесленном дворе «Добродей» пройдут мастер-классы по гравировке,
тульской кудрявой всечке, ковке и чеканке, росписи филимоновской
игрушки.
 
В Кустарном антимузее откроется новая экспозиция «С иголочки», где будут
представлены предметы тульской швейной мастерской начала прошлого
века, вернисаж интерактивной выставки моделей автомобилей и
сельскохозяйственной техники мастера-кустаря Николая Шатского.
Приходите в выходные в «Добродей» – здесь будет весело, ярко и
познавательно! Ремесленный двор ждет гостей с 12.00 до 16.00.
Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
19 марта 2022, суббота
12:00
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20 марта 2022, воскресенье
12:00
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День Святого Патрика в Backstage
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19 марта, суббота 16:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
7000$
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15 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Пилот
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13 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
RAMMproJect
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15 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
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9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
LASCALA
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10 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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