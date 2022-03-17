Выходные в ремесленном дворе «Добродей»
19 и 20 марта «Добродей» ждет гостей на уже полюбившиеся и новые интерактивные программы и выставки, экскурсии, квесты и мастер-классы.
Гости могут посетить экскурсию в Кустарном антимузее, «От льна до
полотна» в мастерской женских ремесел «Гребень», новую интерактивную
программу «Бабья доля», чтобы попробовать несколько способов рукоделия
– вышивку, ткачество на берде, набойку по ткани, шитье бисером,
интерактивную экскурсию «Тульский резной наличник», пройти квест-бук
«Секреты ремесленного двора «Добродей», а также принять участие в
старинных деревянных играх.
Интерактивная программа «Играем по-тульски» соединит в себе квиз, экскурсию в Кустарный антимузей, мастер-шоу в Тульской кузне и старинные деревянные игры.
В ремесленном дворе «Добродей» пройдут мастер-классы по гравировке,
тульской кудрявой всечке, ковке и чеканке, росписи филимоновской
игрушки.
В Кустарном антимузее откроется новая экспозиция «С иголочки», где будут
представлены предметы тульской швейной мастерской начала прошлого
века, вернисаж интерактивной выставки моделей автомобилей и
сельскохозяйственной техники мастера-кустаря Николая Шатского.
Приходите в выходные в «Добродей» – здесь будет весело, ярко и
познавательно! Ремесленный двор ждет гостей с 12.00 до 16.00.
Где и когда?
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
19 марта 2022, суббота
12:00
20 марта 2022, воскресенье
12:00
19 марта, суббота 16:00
₽ Билеты: 1200 ₽
15 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
15 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽