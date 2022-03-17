Цикл показов российского короткометражного кино
19 марта в Центре семейной истории состоится пятый показ авторских короткометражных лент российских режиссеров, победителей российских и международных фестивалей.
Любое кино всегда обращено к зрителю и ждет его восприятия, поэтому кинопоказы Центра Семейной Истории x CINEPROMO – в первую очередь стремятся создать пространство для открытого диалога и совместного осмысления представленных кинокартин разных жанров, затрагивающих универсальные темы.
Присоединяйтесь и не пропустите новое, редкое, живое кино молодых авторов, смело экспериментирующих с визуальным языком, киноприемами и режиссерской оптикой.
Присоединяйтесь и не пропустите новое, редкое, живое кино молодых авторов, смело экспериментирующих с визуальным языком, киноприемами и режиссерской оптикой.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
19 марта 2022, суббота
16:00
25 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2400 ₽
8 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 600 ₽