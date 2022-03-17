Цикл показов российского короткометражного кино

19 марта в Центре семейной истории состоится пятый показ авторских короткометражных лент российских режиссеров, победителей российских и международных фестивалей.

Любое кино всегда обращено к зрителю и ждет его восприятия, поэтому кинопоказы Центра Семейной Истории x CINEPROMO – в первую очередь стремятся создать пространство для открытого диалога и совместного осмысления представленных кинокартин разных жанров, затрагивающих универсальные темы.



Присоединяйтесь и не пропустите новое, редкое, живое кино молодых авторов, смело экспериментирующих с визуальным языком, киноприемами и режиссерской оптикой.



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