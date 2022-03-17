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Цикл показов российского короткометражного кино

Цикл показов российского короткометражного кино

19 марта в Центре семейной истории состоится пятый показ авторских короткометражных лент российских режиссеров, победителей российских и международных фестивалей.

Любое кино всегда обращено к зрителю и ждет его восприятия, поэтому кинопоказы Центра Семейной Истории x CINEPROMO – в первую очередь стремятся создать пространство для открытого диалога и совместного осмысления представленных кинокартин разных жанров, затрагивающих универсальные темы.

Присоединяйтесь и не пропустите новое, редкое, живое кино молодых авторов, смело экспериментирующих с визуальным языком, киноприемами и режиссерской оптикой.

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Где и когда?
Центр семейной истории
19 марта 2022, суббота
16:00
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Касса
ЙОРШ
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25 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
Купить билет
9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Маврин
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26 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Звезды Дискотек 90-х. Новогодний огонек
Купить билет
1 декабря, четверг 20:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Zivert
Купить билет
26 марта, суббота 19:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 2400 ₽
ЭлектропартиZаны
Купить билет
8 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
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