Ахов: не все коту масленица
6 и 18 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
6 марта 2022, воскресенье
18:30
18 марта 2022, пятница
19:00
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
12 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 350 ₽
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2400 ₽