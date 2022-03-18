Брить или не брить? Всё об эпиляции при беременности и перед родами

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Как безопасно избавляться от нежелательных волос в период беременности? Правда ли, что перед родами нужно обязательно бриться? Узнали у акушеров-гинекологов!

Удаление нежелательных волос, в частности в области бикини, — это привычная гигиеническая и эстетическая процедура для многих женщин. Но беременность вносит смуту даже в такие рутинные ритуалы. А вдруг это опасно для ребенка?

Myslo обсудил вопросы эпиляции при беременности с экспертом — Валерией Михайловной Шумейко, врачом акушером-гинекологом Женской консультации № 1 на ул. Пушкинской в Туле.



Валерия Михайловна Шумейко

- Прежде всего хочу напомнить следующее: беременность — это не болезнь. Мы, гинекологи, в этот период стараемся как можно меньше ограничивать женщину. Будь то интимная жизнь (о сексе во время беременности читайте в специальном материале Myslo. — Прим. ред.), путешествия, работа, гигиена и красота. Женщина в любой момент жизни хочет оставаться красивой, желанной, уверенной в себе. И беременность — вовсе не повод отказываться от процедур, которые помогут ей таковой оставаться. Все это, разумеется, при условии, что нет серьезных противопоказаний.

Если до беременности женщина всегда удаляла нежелательные волосы в зоне бикини и других областях тела, то нет причин не продолжать привычный уход за собой и после наступления беременности. Разве что стоит более внимательно отнестись к выбору подходящего метода эпиляции. Рассмотрим самые популярные:

Бритва. Из плюсов — это быстро и можно делать дома. На этом, пожалуй, все. Удобство — вопрос спорный: в 1-ом и 2-ом триместре, возможно, с бритвой и легко справиться, а вот в 3-ем, когда живот уже большой, это максимально некомфортно. Что касается безопасности, то тут бритва далеко не в фаворитах.

Лично я в своей практике рекомендую женщинам — как беременным, так и небеременным — как можно реже использовать бритвенные станки, особенно в области бикини.

Дело в том, что при выборе такого метода эпиляции вырастает вероятность травмы кожных покровов, развития фолликулитов и воспалительных заболеваний кожи. Кроме того, если есть какие-то заболевания половой сферы, например генитальный герпес, бритье в зоне бикини может провоцировать рецидивы. При использовании бритвы важно очень ответственно относиться к процессу эпиляции: менять кассету станка после каждого использования, а также обрабатывать кожу антисептическими растворами (хлоргексидином, мирамистином) после бритья.

Эпилятор. При условии, что и до беременности женщина активно использовала этот прибор, ей с ним удобно и ощущения приемлемые, то и в его применении во время беременности я никаких препятствий не вижу.

Крема для эпиляции. В принципе особых противопоказаний к их применению при беременности нет, разве что стоит внимательно подходить к выбору крема: он должен быть максимально гипоаллергенным, не содержать ароматизаторов и отдушек.

Шугаринг и ваксинг (сахарная и восковая эпиляция). Это более болезненные методы удаления волос, чем вышеперечисленные. Зато обеспечивают результат на более долгий срок! Если женщина решила впервые попробовать воск и сахар в период беременности, то я бы рекомендовала проконсультироваться со своим врачом. Важно учитывать болевой порог, нюансы протекания беременности (нет ли угрозы выкидыша или преждевременных родов), анамнез (например, варикозное расширение вен в области наружных половых органов и ног — это прямое противопоказание).

Своим пациенткам — в том числе и беременным при отсутствии противопоказаний — я рекомендую отдавать предпочтение шугарингу или ваксингу.

Особенно эти салонные процедуры актуальны в 3-м триместре, когда самостоятельно удалять волосы на ногах или в зоне бикини становится неудобно. Причем с моей точки зрения наиболее приемлем шугаринг: во-первых, сахар более гипоаллергенный, во-вторых, менее горячий по сравнению с воском. Но это, скорее, вопрос личных предпочтений — каждая пациентка вправе выбирать то, что ей удобно и привычно.

Лазерная, электро- и фотоэпиляция. Сразу скажу, что достоверной научной информации о влиянии этих методов эпиляции на плод на данный момент нет. Но обычно врачи-гинекологи рекомендуют воздержаться от таких процедур при беременности, особенно в области бикини и живота. Следует очень тщательно взвесить все «за» и «против». Своим пациенткам я рекомендую вообще отказаться от этих методов салонной эпиляции.

Разумеется, эпиляция во время беременности — это вовсе не необходимость, все идет исключительно от желаний, потребностей и возможностей самой женщины. Отмечу только, что во время беременности физиологично усиливается рост волос во всех зонах, в том числе и в зоне бикини. А также усиливается потоотделение и секреция влагалищных выделений. Все это плюс длинные волосы приводит к росту патогенной микрофлоры. Поэтому если полное удаление волос по каким-то причинам неприемлемо, то врачи рекомендуют хотя бы укорачивать длину волос в области бикини с помощью обычных ножниц. Это исключительно вопрос гигиены.

По словам Валерии Михайловны, беременные пациентки довольно часто обсуждают с ней вопросы эпиляции. Особенно их волнует момент удаления волос непосредственно перед родами. Оно и понятно — на сайте того же ЦРД большими буквами написано: «РЕКОМЕНДУЕТСЯ: побриться».

— В новых клинических рекомендациях нет такого требования, как обязательное бритье лобка и промежности перед родами. Женщина должна сама решать, как ей комфортно. Не хочет брить или удалять волосы другими способами — имеет полное право! — поясняет Валерия Михайловна.

Однако специалисты роддома все равно рекомендуют удаление волос в области бикини. Об этом говорит Игорь Юрьевич Копырин, заместитель главного врача Родильного дома № 1 города Тулы:

Игорь Копырин - Конечно, роженицу никто не будет заставлять бриться в приемном отделении. Но, например, если возникнет необходимость выполнить рассечение промежности и потом ушивание, то работать с чистым операционным полем намного удобнее. И исход заживления лучше.

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