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Поднять занавес

Поднять занавес

19 марта и 23 апреля в Тульском театре «Эрмитаж» покажут комедию «Поднять занавес». В постановке соединились и драма, и комедия, и цирковые номера. Старый разваленный театр – именно такое наследство досталось пяти женщинам, связанным родственными узами.

Разумеется, такой «подарок» мог сделать лишь мужчина. Чтобы театр стал приносить доход, наследницы должны перестать конфликтовать и наладить между собой хорошие отношения, а ключом послужит первый совместный концерт, который они задумали в качестве презентации. Но в последний момент приглашенная звезда не приезжает, и тогда пять авантюристок находят другой выход. Любовь и ненависть, смех и слёзы, трагическое и комическое - все смешалось в этом действе. А прекрасный актерский женский ансамбль оттеняет появление очаровательного фокусника.

Продолжительность 2 часа. Антракт.
 
Стоимость билетов от 250 рублей. 
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
19 марта 2022, суббота
19:00
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23 апреля 2022, суббота
19:00
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Касса
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19 марта, суббота 16:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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 ₽  Билеты: 1100 ₽
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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