19 марта и 23 апреля в Тульском театре «Эрмитаж» покажут комедию «Поднять занавес». В постановке соединились и драма, и комедия, и цирковые номера. Старый разваленный театр – именно такое наследство досталось пяти женщинам, связанным родственными узами.



Разумеется, такой «подарок» мог сделать лишь мужчина. Чтобы театр стал приносить доход, наследницы должны перестать конфликтовать и наладить между собой хорошие отношения, а ключом послужит первый совместный концерт, который они задумали в качестве презентации. Но в последний момент приглашенная звезда не приезжает, и тогда пять авантюристок находят другой выход. Любовь и ненависть, смех и слёзы, трагическое и комическое - все смешалось в этом действе. А прекрасный актерский женский ансамбль оттеняет появление очаровательного фокусника.

Продолжительность 2 часа. Антракт.

Стоимость билетов от 250 рублей.