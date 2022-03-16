афиша
афиша
Регистрация
Открытие юбилейного сезона «Оружейной лиги» КВН

Открытие юбилейного сезона «Оружейной лиги» КВН

20 марта в Городском концертном зале состоится открытие пятого юбилейного сезона официальной «Оружейной лиги» МС КВН.

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
20 марта 2022, воскресенье
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
ЭлектропартиZаны
Купить билет
8 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
LASCALA
Купить билет
10 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
CATHARSIS
Купить билет
16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Backbones
Купить билет
26 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Moscow Rock Revival
Купить билет
14 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Пилот
Купить билет
13 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.