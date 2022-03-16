Открытие юбилейного сезона «Оружейной лиги» КВН
20 марта в Городском концертном зале состоится открытие пятого юбилейного сезона официальной «Оружейной лиги» МС КВН.
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
20 марта 2022, воскресенье
17:00
8 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
26 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
14 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽