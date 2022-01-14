МолоТняк-2022, выставка Pirelli и тигры в Тульском цирке: выходные 14-16 января

В кластере «Октава» откроется выставка легендарного календаря Pirelli с работами известного британского фотографа Альберта Уотсона.



Календарь PIRELLI… Культовое произведение искусства, над которым каждый год работают топовые фотографы мирового уровня. И уже совсем скоро вы сможете увидеть его воочию!

Когда: 15 января, суббота, 18.00. Где: Cпорткомплекс «Тула-Арена». 15 января в новом спорткомплексе «Тула-Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Уралочки-НТМК» из Свердловской области.