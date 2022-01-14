МолоТняк-2022, выставка Pirelli и тигры в Тульском цирке: выходные 14-16 января
А еще вечеринка HAFLA, концерт поп-панк звездочек тульской сцены, матч «Тулицы» и многое другое — в нашем обзоре выходных.
«МолоТняк-2022»
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 200 руб.
16 января в малом зале Concert Hall пройдет третий день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022».
«Полосатый Новый год»
Где: Тульский цирк.
HAFLA
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 200 руб.
ВЫКЛЮЧИ СВЕТ | Угарный гаZzz…
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 400 руб.
14 января в культурном центре «Типография» пройдет громогласное выступление поп-панк звездочек тульской сцены.
Выставка легендарного календаря Pirelli
Где: Творческий кластер «Октава».
Календарь PIRELLI… Культовое произведение искусства, над которым каждый год работают топовые фотографы мирового уровня. И уже совсем скоро вы сможете увидеть его воочию!
«Тулица» — «Уралочка-НТМК»
Где: Cпорткомплекс «Тула-Арена».
«Академия Михайлова» — «Рига»
Где: Ледовый дворец.
15 и 16 января в Ледовом дворце в рамках МХЛ «Академия Михайлова» сыграет против латвийской «Риги».
«Человек-Паук. Нет пути домой» (12+)
«Последний богатырь. Посланник Тьмы» (6+)
Встречайте новую часть народного блокбастера! Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, но Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве…
Хороших выходных!