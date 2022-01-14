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МолоТняк-2022, выставка Pirelli и тигры в Тульском цирке: выходные 14-16 января

МолоТняк-2022, выставка Pirelli и тигры в Тульском цирке: выходные 14-16 января

А еще вечеринка HAFLA, концерт поп-панк звездочек тульской сцены, матч «Тулицы» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

«МолоТняк-2022»

Когда: 16 января, воскресенье, 18.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 200 руб.

МолоТняк-2022

16 января в малом зале Concert Hall пройдет третий день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022».

14-й фестиваль молодых рок-групп «МолоТняк-2022» продолжается!
 

«Полосатый Новый год»

Когда: 14−16 января.

Где: Тульский цирк.

Полосатый Новый год

С 21 декабря и по 16 января Тульский цирк подарит зрителям долгожданную премьеру завораживающего, яркого и необыкновенного циркового представления — шоу «Полосатый Новый Год».
 

HAFLA

Когда: 15 января, суббота, 23.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 200 руб.

HAFLA

15 января в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка HAFLA.
 
Погрузимся в колорит восточного, латвийского, итальянского и японского диско, азиатских и экзотических мотивов разных стран, обладающих энергетикой интригующих страстей.
 

ВЫКЛЮЧИ СВЕТ | Угарный гаZzz…

Когда: 14 января, пятница, 19.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 400 руб.

ВЫКЛЮЧИ СВЕТ | Угарный гаZzz...

14 января в культурном центре «Типография» пройдет громогласное выступление поп-панк звездочек тульской сцены.

 

Выставка легендарного календаря Pirelli

Когда: 28 декабря — 27 февраля.

Где: Творческий кластер «Октава».

Выставка легендарного календаря Pirelli

В кластере «Октава» откроется выставка легендарного календаря Pirelli с работами известного британского фотографа Альберта Уотсона.

Календарь PIRELLI… Культовое произведение искусства, над которым каждый год работают топовые фотографы мирового уровня. И уже совсем скоро вы сможете увидеть его воочию!
 

«Тулица» — «Уралочка-НТМК»

Когда: 15 января, суббота, 18.00.

Где: Cпорткомплекс «Тула-Арена».

«Тулица» – «Уралочка-НТМК»

15 января в новом спорткомплексе «Тула-Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Уралочки-НТМК» из Свердловской области.
 

«Академия Михайлова» — «Рига»

Когда: 15 и 16 января, суббота-воскресенье, 13.00.

Где: Ледовый дворец.

«Академия Михайлова» – «Рига»

15 и 16 января в Ледовом дворце в рамках МХЛ «Академия Михайлова» сыграет против латвийской «Риги».

 
 
 
а что в кино?

«Человек-Паук. Нет пути домой» (12+)

Жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре всё становится намного опаснее.
 

«Последний богатырь. Посланник Тьмы» (6+)

Встречайте новую часть народного блокбастера! Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, но Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве…

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 09:50 0
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