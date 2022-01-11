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МолоТняк-2022

МолоТняк-2022

16 января в малом зале Concert Hall пройдет третий день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022». 

14-й фестиваль молодых рок-групп «МолоТняк-2022» продолжается!
 
УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ДНЯ ФЕСТА
SCREAMPIE (Тула), глэм-рок, хард-рок. Рок-80-х с щепоткой современности, так ребята говорят сами о себе. И действительно музыканты будто сошли с обложки «Metal Hammer». Группа начала свою историю съемок убойного и весёлого видеоклипа «Готки-колготки». А теперь, готовы удивить тульскую публику незаслуженно забытым Глэм-роком.
 
HEARD VOICE (Тула), альтернатива. «Рок-звезда для тебя» - заглавная песня и серьезное утверждение этой группы. Юные, смелые и искренние музыканты называют свою музыку – Голосом Сердца. Ребята серьезно взялись за дело, записали много классных синглов и даже сняли клип. Им нет и 18 лет – это самые юные участники фестиваля. Образовались в 2021 году и посвятили все летние школьные каникулы упорным репетициям.
 
BURNOUT (Новомосковск), trash-metal. Выросли на Motley Crue и Metallica. Пока ребята играют вдвоем, но уверены, что и таком составе, дадут всем жару. Парни уверены в новый расцвет тяжелой музыки. Уже этой весной планируют выпустить одноименный дебютный альбом.
 
О себе: «Мы взрываем не только покрышки, но и ваши головы! Всем дизеля».
 
ГОСТИ
 
LAST EMPIRE Классический Heavy metal. Жесткие рифы, мелодичные соло, чёткая ритм-секция и потрясающий вокал. Открывали 13-й Молотняк, а в этот раз презентуют свой альбом «Последняя империя». Группа не раз выступала с легендарным Артуром Беркутом и такой дуэт говорит сам за себя.
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
16 января 2022, воскресенье
18:00
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ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
29 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Tula metal evening
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21 января, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
ПНЕВМОСЛОН
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5 февраля, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
[AMATORY] 20 ALL STARS
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4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
LUMEN
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16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Пилот
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17 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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