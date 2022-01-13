Акушер-гинеколог: «Кесарево сечение - это настоящая полостная операция, а не легкий способ родить»

Фото pixabay.com

Кому делают кесарево сечение, как быстро заживает шов, почему операции не проводят по желанию рожениц и когда можно рожать второго?

На эти и другие вопросы Myslo ответила Оксана Светанкова, заведующая вторым отделением акушерской патологии Тульского областного перинатального центра.

— Кесарево сечение — это альтернативный метод родов. Природой так задумано, что женщина рожает сама. Но когда по каким-то причинам она не может этого сделать, то прибегают к операции. Сейчас в Тульском областном перинатальном центре около 37% младенцев появляются на свет с помощью кесарева сечения.

Это полостная операция, при которой вскрывается брюшная полость, разрезается кожа, подкожный слой, апоневроз, предлежащие мышцы, и затем хирург входит в брюшную полость, где расположена матка. Как и при любой операции, здесь велик инфекционный риск.

Операция делается на любом сроке, если к этому есть показания. Кесарево может быть проведено и в 26 недель, и в 32, и в 39, и в 41 неделю. Все плановые кесаревы сечения в плановом порядке делаются, как правило, в полных 39 недель.

— Каковы показания для кесарева сечения?

— Показаний к операции много. Например, одно из них — предлежание плаценты. Когда выход из матки перекрыт плацентой, у женщины нет возможности родить. Она не может начать рожать — плацента мешает.

Если имеет место преждевременная отслойка плаценты — времени на роды у женщины нет. Тут делается экстренное кесарево сечение.

Если плод лежит неправильно (поперечное, косое положения, тазовое предлежание плода с предполагаемой массой более 3600 г) — это тоже показание к операции.

Если у женщины в анамнезе два кесарева и более — это показание к кесареву сечению. Если была одна операция, то такие женщины могут рожать сами. Врач проведет оценку рубца, оценит, каковы были показания к предыдущему кесареву сечению, как прошла операция, какая была методика ушивания матки, как протекал послеоперационный период. И еще важный момент: где расположена плацента в эту беременность. Если плацента имеет отношение к рубцу, то женщине все равно предстоит кесарево сечение.

— А если у женщины есть сопутствующие заболевания — это показание к операции?

— Нет. Если у женщины сахарный диабет, пиелонефрит, бронхиальная астма, остеохондроз, миопия, эпилепсия, заболевания сердечно-сосудистой системы и другие — это не показания к кесареву сечению. Я помню пациентку, у нее в анамнезе был рак почки. Пораженный орган удалили, женщина была вылечена от онкологии. Но она пришла с установкой: я вся больная, мне нужно кесарево сечение. Мы поговорили с женщиной, рассказали, что операция только добавит проблем со здоровьем, нежели естественные роды. Уговорили женщину родить самой. Она счастливая, с ребенком на руках ушла домой.

— Как женщину готовят к операции?

— Нам важен 6-часовой перерыв в питании, за 2−4 часа до операции прекратить и прием жидкости. Женщине ставят внутривенный катетер, бинтуют ноги для профилактики тромбоэмболических осложнений. И все. Клизма сейчас не является обязательной процедурой.

— Какой разрез делает врач — продольный или поперечный?

— Мы максимально стараемся сделать разрез, который впоследствии не будет виден. Косметический шов у нас в приоритете.

Заживление и внешний вид шва зависят не только от умения хирурга, но и от индивидуальных особенностей женского организма.

Есть и продольный разрез — от пупка и вниз. Это не потому, что хирург плохой и вредный, и что это делается назло женщине. Есть патологии, которые требуют именно такого доступа. Например, при клинически узком тазе извлечь плод намного проще при продольном разрезе. При предлежании плаценты, при поперечном положении плода, предлежании плаценты по рубцу и врастании плаценты… Хирург сам определяет тот доступ, который будет более безопасен для женщины и для ребенка.

— Может ли врач нанести травму ребенку во время кесарева сечения?

— Конечно, это же операция! У кесарева сечения может быть много осложнений: не только порезать ребеночка, но и извлечь его не очень благополучно. Повредить возможно не только малыша, но и соседние с маткой органы — мочевой пузырь, кишечник.

— Всегда ли удается сохранить матку?

— Не всегда. Конечно, сохранить орган при операции — это наш приоритет. В перинатальном центре ведутся реконструктивные операции с сохранением матки даже при тяжелой патологии: врастании плаценты. Но, к сожалению, не всегда удается сохранить матку. Бывают моменты, когда врач вынужден пойти на удаление органа.

— Сколько женщина и ребеночек находятся в родильном отделении после кесарева сечения?

— При обезболивании уколом в спину женщина находится в сознании, она все видит, слышит и понимает. Слышит первый крик своего ребеночка, когда он только родится на свет. Уже в операционной ребенка прикладывают к груди, мама видит малыша, целует его. После такого обезболивания женщина проводит в реанимации шесть часов. Как только ее переводят в палату, ей тут же могут принести ребенка, чтобы он все время находился с ней.

После кесарева, как правило, ребенка отдают маме на следующий день после операции.

Если наркоз был общий, то эти женщины проводят в анестезиологии-реанимации 10−12 часов.

На 4−5 сутки после кесарева сечения, если все хорошо и роды не осложненные, женщина уходит домой. На седьмые сутки мамочки приходят для осмотра и для того, чтобы снять швы. Они находятся в больнице не намного дольше, чем женщины после самостоятельных родов.

— Какие ограничения по половой жизни после операции и когда можно рожать второго ребенка?

— Что после естественных родов, что после кесарева сечения — период реабилитации длится 6−8 недель. В этот период мы рекомендуем женщинам не жить половой жизнью. Конечно, после кесарева сечения восстановление проходит намного сложнее, но через два месяца женщины уже готовы к половой жизни. Обязательно надо предохраняться! Для формирования полноценного рубца по современным данным достаточно девяти месяцев, но мы рекомендуем женщине беременеть второй раз только через 1,5−2 года.

— Многие женщины считают, что кесарево сечение гораздо легче естественных родов. Можно ли прийти в роддом и сказать: «Я не хочу рожать сама, сделайте мне операцию»?

— К нашей радости, в нормативных документах нет такого показания — кесарево сечение по желанию женщины. И это хорошо, потому что делать операцию по заказу — неправильный подход, и ни один врач не хочет навредить женщине.

— Говорят, что после кесарева сечения у женщин сильнее послеродовая депрессия. Это так?

— Не то чтобы сильнее, но может встречаться чаще. После естественных родов восстановление идет быстро — через шесть часов женщина встала и, в принципе, она уже готова ко всем своим женским делам. После кесарева сечения намного более выражен болевой синдром — у женщины разрезан живот. Пальчик на кухне ножом порежешь — уже больно. А это полостная операция! И женщины на этом фоне часто впадают в депрессию. И себя жалко, и больно, и молоко позже приходит…

— А еще у некоторых женщин психологическая травма, что не сама родила, «ненастоящая» мама…

— Кесарево сечение делается по показаниям, на весах жизнь мамы и ребенка. Так что нет такого понятия «ненастоящая» мама. Это уже работа психолога и врача. С женщинами надо разговаривать, им надо всё объяснять. Считать себя неполноценной мамой из-за кесарева сечения — это всё ерунда.

— Малыши-«кесарята» сильно отличаются от детей, которые родились обычным путем?

— Я читала статьи, в которых говорилось, что детки, рожденные после планового кесарева сечения, — послушные, более тихие, домашние, в большинстве своем — отличники. Но в жизни они добиваются меньших высот, чем дети, которые родились сами и успешно «пробивают» себе дорогу в жизнь. Но все это очень относительно и индивидуально!

про наркоз

Вадим Мартыненко, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Тульского областного перинатального центра:

— На сегодняшний день приоритет при обезболивании операции кесарева сечения отдается спинальной, эпидуральной анестезии либо комбинированной — спинально-эпидуральной.

Спинальная анестезия при кесаревом сечении — это введение раствора обезболивающего местного действия под оболочку спинного мозга (в подпаутинное пространство). Это полностью блокирует восприятие боли и других ощущений. При эпидуральной анестезии наркоз вводится в поясничный отдел позвоночника, где находится эпидуральное пространство. В нем находятся спинномозговые корешки нервных окончаний органов малого таза, к которым относится и матка.

Зачастую на эти анестезии есть противопоказания либо со стороны матери, либо со стороны ребенка. И вот тогда операция проходит под общей анестезией.

В чем преимущества спинальной и эпидуральной анестезии? Во-первых, женщина находится в сознании, и рождение ребенка происходит при ее участии. Она сразу же видит и слышит своего ребенка, малыша прикладывают к груди мамы.

Что касается медицинских аспектов, то такая анестезия наиболее эффективна и безопасна, сопряжена с меньшими рисками как для матери, так и для ребенка. При местной анестезии ребенок вообще не получает никаких лекарственных средств, в отличие от общей анестезии. К тому же, по статистике, кровопотеря при таком обезболивании минимальна.

Все препараты, которые мы используем для общей анестезии, в той или иной степени попадают к ребенку. Анестезиолог подбирает такую дозировку, чтобы был соблюден оптимальный баланс между тем, чтобы женщина во время операции спала и не чувствовала боль, и тем, чтобы не нанести вред малышу.

Знаете ли вы, что…

* Кесарево сечение (лат. caesarea «королевский» и sectio «разрез») созвучно с именем Гая Юлия Цезаря. «Цезарь» (в старославянском варианте «кесарь») — императорский титул. По легенде Гай Юлий появился на свет именно благодаря такой операции.



Кесарево сечение на картине 1506 г.

* 21 апреля 1610 года в германском городе Виттенберг провели первую операцию кесарева сечения, которую зафиксировали документально. Ребенок выжил, мама умерла от инфекций.

* В XIX веке операции уже делали так, что выживали и мама, и малыш. А после изобретения антибиотиков кесарево сечение распространилось по всему миру.



* Среди звезд первой величины много тех, кто стали мамами благодаря кесареву сечению. Например: Мадонна, Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес, Кристина Агилера, Наталья Водянова и многие другие.