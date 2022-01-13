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«Тулица» – «Уралочка-НТМК»

«Тулица» – «Уралочка-НТМК»

15 января в новом спорт-комплексе «Тула Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Уралочки-НТМК» из Свердловской области.

Уважаемые болельщики, обращаем ваше внимание, что для прохода на игру необходимо иметь QR-код вакцинированного или сертификат переболевшего. Также при себе вам необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

Убедительная просьба, с целью комфортного прохождения процедуры досмотра скачать и распечатать сертификат с QR-кодом и заблаговременно прибыть на спортивный объект.

Где и когда?
Тула Арена
15 января 2022, суббота
18:00
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29 января, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
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 ₽  Билеты: 1100 ₽
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 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
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