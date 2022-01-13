«Тулица» – «Уралочка-НТМК»
15 января в новом спорт-комплексе «Тула Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Уралочки-НТМК» из Свердловской области.
Уважаемые болельщики, обращаем ваше внимание, что для прохода на игру необходимо иметь QR-код вакцинированного или сертификат переболевшего. Также при себе вам необходимо иметь документ удостоверяющий личность.
Убедительная просьба, с целью комфортного прохождения процедуры досмотра скачать и распечатать сертификат с QR-кодом и заблаговременно прибыть на спортивный объект.
Где и когда?
15 января 2022, суббота
18:00
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽