ВЫКЛЮЧИ СВЕТ | Угарный гаZzz...
14 января в культурном центре «Типография» пройдет громогласное выступление поп-панк звездочек тульской сцены.
«ВЫКЛЮЧИ СВЕТ» - непростые пацаны из Щекино потому что уже сделали уроки (надеемся вы тоже) и совсем скоро залетят на сцену Типухи, чтобы раздать настоящего панк-рока!
«Угарный гаZzz...» - «Группа», полностью состоящая из кротов и хомяков, которая вообще не понимает, чего хочет от жизни и какого хрена вообще происходит.
Играют некачественный пан Крок и не покоряют сердца миллионов. Созданы для угара и веселья. Услышав однажды, уже не можешь остановиться и слушаешь каждую ночь.
Стоимость: 400 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
14 января 2022, пятница
19:00
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
12 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
13 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1600-2900 ₽
21 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽