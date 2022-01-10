ВЫКЛЮЧИ СВЕТ | Угарный гаZzz...

14 января в культурном центре «Типография» пройдет громогласное выступление поп-панк звездочек тульской сцены.

«ВЫКЛЮЧИ СВЕТ» - непростые пацаны из Щекино потому что уже сделали уроки (надеемся вы тоже) и совсем скоро залетят на сцену Типухи, чтобы раздать настоящего панк-рока!

«Угарный гаZzz...» - «Группа», полностью состоящая из кротов и хомяков, которая вообще не понимает, чего хочет от жизни и какого хрена вообще происходит.

Играют некачественный пан Крок и не покоряют сердца миллионов. Созданы для угара и веселья. Услышав однажды, уже не можешь остановиться и слушаешь каждую ночь.



Стоимость: 400 руб.