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ВЫКЛЮЧИ СВЕТ | Угарный гаZzz...

ВЫКЛЮЧИ СВЕТ | Угарный гаZzz...

14 января в культурном центре «Типография» пройдет громогласное выступление поп-панк звездочек тульской сцены.

«ВЫКЛЮЧИ СВЕТ» - непростые пацаны из Щекино потому что уже сделали уроки (надеемся вы тоже) и совсем скоро залетят на сцену Типухи, чтобы раздать настоящего панк-рока!
 
«Угарный гаZzz...» - «Группа», полностью состоящая из кротов и хомяков, которая вообще не понимает, чего хочет от жизни и какого хрена вообще происходит.
 
Играют некачественный пан Крок и не покоряют сердца миллионов. Созданы для угара и веселья. Услышав однажды, уже не можешь остановиться и слушаешь каждую ночь.

Стоимость: 400 руб. 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
14 января 2022, пятница
19:00
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Касса
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 ₽  Билеты: 1100 ₽
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Rock Privet
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12 февраля, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
Стас Пьеха
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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