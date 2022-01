Александр Красовицкий, Zero People: «Самое ужасное – когда человеку все равно»

Zero People – проект с особой философией, отношением к зрителям, себе, музыке, атмосфере. Это про каждого, и не для всех. Неравнодушие – самое главное, что хотят видеть музыканты в каждом зрителе.

– Часто родители говорят нам о том, что хорошая семейная пара – это та, которая не ссорится. Если они не ругаются, это правильно и хорошо. Нет, когда люди не ругаются, два разных человека, начавших жить вместе, у каждого разные комплексы, разные взгляды, тараканы, воспитание, значит каждый из них что-то скрывает, давит в себе, не дает вырваться. Потому что это нормально спорить и ругаться, потому что когда ты ругаешься и споришь, тебе не все равно. Самое ужасное для семейной пары – когда вам все равно, – сказал Александр Красовицкий, поясняя одну из первых песен концерта.

– Как провели 2021-й год? Какие ставили на него планы и чего удалось достигнуть?

– 2021 год был не настолько продуктивный, как 2020-й, когда у Zero People вышел альбом, – рассказал Александром Красовицкий. – Кроме этого 2020-й мы провели в надежде, что вся эта пандемия временна, поэтому в плане личного настроения он был более оптимистичный. 2021 год для Zero People был особенно продуктивный, поскольку это камерный вариант творчества, рассчитанный на небольшие площадки. А как правило маленькие площадки были разрешены, за исключение совсем жестких ограничений, когда мы все сидели дома.

При этом для Animal ДжаZ в 2021 году был полный провал, вместо 50 – 70 обычных концертов в год мы сыграли всего 5, потому что для Animal ДжаZ нужна большая площадка, которая выходила за рамки разрешенного количества приглашенных людей.

Тем не менее для обеих групп мы весь 2021 год писали новые песни. У Zero People уже 10 новых песен, а у Animal ДжаZ – порядка 20-ти. Сняли несколько клипов для Animal ДжаZ... В общем старались продолжать творить, несмотря на безумие вокруг.

– На творчестве как-то отразились пандемийные ограничения, настроения?

– После начала пандемии мне вообще с каждым годом все тяжелее работать, – говорит Александром Красовицкий. – Одно дело, когда ты в тоталитарном государстве борешься с системой и от этого некий внутренний пафос ощущаешь. А тут с кем бороться? С вирусом? Никто вроде бы не виноват, а ощущение в душе тяжести и неопределенность будущего все равно присутствует. Эти бесконечные отмены и переносы концертов... Нормально играть и существовать только в формате Zero People меня лично не устраивает, потому что я люблю барабаны, тяжелую музыку, которую мы с Александром не играем в этом проекте. Мне этого не хватает, и та дыра, которая в этом месте образуется, ширится, я ее чувствую. От этого мне сложнее писать тексты, они рождаются более депрессивные, становиться вторым Робертом Смитом мне не хочется в плане текстов.

Люди тоже меняются под влиянием пандемии. Это чувствуется на концертах. Чаще стали появляться на концертах Zero People, которые немного выпьют и начинают что-то кричать, неадекватно себя вести. Это не их вина, просто все на взводе, устали жить в таких условиях.

– На протяжении последнего десятилетия вы работаете параллельно в двух проектах. Как лично для себя вы их различаете? Какой смысл вкладываете в каждый из них?

– С менеджерской точки зрения, а я являюсь директором обеих групп, – поясняет Александр Заранкин, – у нас всегда было четкое разделение: все лучшее мы отдаем Animal ДжаZ – даты концертов, время для репетиций... А Zero People все, что останется: январь, когда у людей после новогодних праздников нет денег, май, когда полмесяца праздники, июнь, когда экзамены. За исключением последнего года, когда у этого проекта появилось больше возможностей для выступлений.

А в творческом плане – это классная возможность переключиться. Потому что мы уезжаем в концертный тур, начинаем скучать по нашим чувакам, по репетициям Animal ДжаZ. Как правило, уже через неделю после возвращения мы начинаем вызванивать нашего тельавивского барабанщика, чтобы возвращался, потому что мы возобновляем репетиции.

И наоборот. Мы последний концерт Zero People играли в октябре, и сейчас поняли, как мы соскучились именно по этой истории, когда на сцене мы вдвоем.

– Потому что мы практически не репетируем как Zero People, – добавляет Красовицкий. – Только когда работаем над новой песней, ну и иногда одну репетицию делаем перед началом тура, хотя в этот раз и ее не было. Сыграли в октябре, а следующая была в январе в Мытищах. Свежесть эмоций таким образом поддерживаются. Ну и поскольку всего два человека на сцене, да и мы неплохо владеем своими инструментами, это нам дает возможность не лажать. Когда это Animal ДжаZ, на сцене пять музыкантов, то взаимодействовать сложнее, да и музыка сложнее, поэтому без репетиций в этом случае никак.

Для меня Animal ДжаZ – это драйв, это большие залы, тусы после концерта гримерке, интервью. А Zero People – это момент тишины. У нас самая тихая гримерка в истории человечества, может быть только тише у Дельфина, когда он один ездит. Это отдых своеобразный. На сцене как Zero People я физически практически не устаю, морально – да.

Zero People – это такой своеобразный курорт с одной стороны, а с другой стороны, с точки зрения эмоциональной отдачи и требования к публике на концертах, гораздо сложнее, чем в Animal ДжаZ. В Animal ДжаZ барабаны начинают рубить и уже все зажглось. А у Zero People каждый концерт начинается с полного непонимания, как он пройдет. У Animal ДжаZ есть своей звукорежиссер, есть вокалисты кроме меня, которые прикроют, если что. А в Zero People мы принципиально ездим без всех, все отстраиваем сами, а значит, если налажал, то это не скроешь. То есть они затрагивают разные моменты драйва. Концерт Zero People – это разговор по душам, и важен именно диалог, обратная отдача, чтобы это не было монологом, когда слушатель безучастно слушает.

– Для Zero People важен каждый человек на концерте и один – два человека, до которых мы не достучались, могут нас расстроить, – добавляет Александр Заранкин. – Мы зависим от каждого, кто пришел в зал.

– Фестиваль, концерт или квартирник?

– Это разный драйв. Квартирник – это самое далекое и ненавистное. Я сугубо интроверт и все больше им становлюсь с годами, – поясняет Александр Красовицкий. – Не переношу все больше физическую близость незнакомых мне людей. Поэтому для меня квартирник – это что-то очень тяжелое. Последний раз квартирник Zero People мы собирали, наверное, в 2012 году.

Но с другой стороны концерты Zero People – в принципе похожи на квартирник, это всегда маленький зал. Тем не менее там есть хотя бы маленькая сцена. Квартирник – это когда сели как угодно, обувь валяется, с кухни запах бутербродов... А я люблю, когда артист – это артист, даже если это маленький клуб. На самом деле в маленьком клубе, наверное, даже хочется быть еще большим артистом, чем на большой сцене.

– Насчет фестивалей у Zero People есть большая проблема. В таком формате всегда есть несколько сцен, на которых кто-то постоянно выступает. Для Zero People – это неприемлемый формат. С нашей максимально тихой музыкой мы взяли аккорд, после которого пауза. И в ней мы слышим звук с соседней сцены. Все, для нас все ломается. Было несколько раз, когда мы просто не вышли на сцену, потому что поняли, что у нас не будет возможности выступить. Наше лучшее фестивальное выступление было на «Кубане», мы выступали в час ночи, остальные группы уже отыграли, и в музыкальные паузы был слышен плеск волн. При этом для Animal ДжаZ же нет ограничений по фестивалям.

– С Animal ДжаZ вы побывали практически на всех фестивалях. Какой самый ваш любимый фестиваль?

– С точки зрения организации, того, что происходит за сценой, с приемом, размещением артистов, чтобы все не превратилось в хаос, это конечно же «Кубана», – рассказывает Красовицкий. – С точки зрения драйва любимый фестиваль – «Нашествие», это самый правильно хаотичный. А «Дикая мята» – самый душевный.

– По мне самые душевные фестивали в Украине, например, на фестивале в Харькове «Импульс Фест», когда уже закончились все выступления, мы с музыкантами других групп почему-то решили вывалиться еще раз всем вместе на сцену, – добавляет Заранкин. – Прокатчики перестали собирать оборудование, и мы до шести утра джемовали на сцене вместе с организаторами, волонтерами и прокатчиками. Почему-то в России так не выходило. Мы как-то несколько раз пытались так сделать на наших фестивалях, но прокатчики непреклонны были.

– Помимо гастролей вы много путешествуете. Что для вас путешествия?

– Гастроли – это отдых 100%, для меня точно, – рассказа Красовицкий. – Я начинаю сильно загружаться, если ничем не занят. Путешествия – это момент познания чего-то нового. Это не отдых, это работа. Я к ним отношусь очень серьезно. Это не просто ты приехал, сел на берег и отмокаешь. Нет. Я в этом смысле исследователь. Всегда перед поездкой стараюсь что-то узнать о том месте, куда отправляюсь, найти что-то новое. Даже если я отправляюсь в очень любимый мною Париж, где я был уже сотню раз. Некоторое время назад я еще стал в Ютубе вести блог про путешествия, а значит это еще видеоработа, хочется интересно рассказать о том, что увидел сам.

А гастроли – это настоящий отдых, когда душа поет, и нет проблем со смыслом жизни, с самооценкой. А как только приезжаешь домой, начинается вынос мозга самому себе: кто я такой, зачем я живу, а было ли что-то, а будет ли что-то?

– Париж – любимый город. Как вы познакомились с ним и за что полюбили?

– Первый раз я приехал в 1995 году в Париж в первый раз автостопом. Вышел из машины на Монмартре и с первого запаха, первого взгляда я влюбился. Хотя я увидел ужас, самую грязную часть Парижа: бомжи сплошные, банки пустые, пять утра, тут видимо бухали всю ночь, кругом секс-шопы. Рядом бульвар Клиши – это самое похабное место в Париже в те года было, проститутки, трансвеститы тут, какашки собачьи. Сейчас, конечно, все там не так. Но тогда я попал максимально в недружелюбный Париж, но одновременно он мне запал почему-то в душу. И с тех пор я регулярно приезжаю в Париж и каждый раз открываю для себя этот город с новой стороны. Этот город с тысячами лиц в отличие от всех остальных городов мира, даже моего родного Питера. В Париже можно завернуть за угол и попасть в совершенно другой мир. Все остальные города какие-то цельные или никакие, а он возможно хорош именно тем, что он всегда какой-то незавершенный. Ты уехал и понимаешь, что все равно еще его не знаешь. Я жил во всех районах Парижа, в пригороде, но все равно он для меня остается загадкой и каждый мой новый приезд – это открытие еще одной его маленькой тайны.

– Вы коллекционируете стрит-арт. С ним вас познакомил Париж?

– Нет, здесь все было не так. В 2010 году я случайно у кого-то в ЖЖ увидел, как чувак нарисовал где-то на стене невероятно красивое лицо женщины. Я тогда очень удивился: это было очень красиво, но ведь могут же закрасить – это же просто стена. И я заинтересовался этим направлением. Отчасти наверное потому, что я абсолютно не умею рисовать. И для меня это загадка – как Париж. А все, что загадочно, меня притягивает. Я стал коллекционировать фото стрит-арта. Жаль, что в России с ним до сих пор государство борется: нарисовал кто-то птичку, а ее закрашивают.

– Чего ждать поклонникам творчества Animal ДжаZ и Zero People в этом году?

– Есть идеи по клипам на супербомбу от Animal ДжаZ, у Zero People выйдет вторая часть альбома «The Best», которые надеемся, что приятно удивят слушателей неожиданными аранжировками. Может быть выйдет книга о Zero People. Она пишется, но когда она точно выйдет, мы не знаем, все зависит от автора.