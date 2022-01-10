15 января в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка HAFLA.



Погрузимся в колорит восточного, латвийского, итальянского и японского диско, азиатских и экзотических мотивов разных стран, обладающих энергетикой интригующих страстей.



Стоимость: 200 руб.