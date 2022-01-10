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HAFLA

HAFLA

15 января в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка HAFLA. 

Погрузимся в колорит восточного, латвийского, итальянского и японского диско, азиатских и экзотических мотивов разных стран, обладающих энергетикой интригующих страстей.

Стоимость: 200 руб.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
15 января 2022, суббота
23:00
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Касса
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 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
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17 марта, четверг 20:00
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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