HAFLA
15 января в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка HAFLA.
Погрузимся в колорит восточного, латвийского, итальянского и японского диско, азиатских и экзотических мотивов разных стран, обладающих энергетикой интригующих страстей.
Стоимость: 200 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
15 января 2022, суббота
23:00
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽