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Финал Премьер-Лиги КВН, концерт группы «АнимациЯ» и «Французский вестник»: выходные 19-21 ноября

Финал Премьер-Лиги КВН, концерт группы «АнимациЯ» и «Французский вестник»: выходные 19-21 ноября

Как говорил классик, «Я люблю свою Родину вроде, но...». На этот раз никаких но! Прогоняйте свою любимую хтонь и бегом смотреть, что мы приготовили в нашем обзоре выходных.

Финал Тульской Областной Премьер-Лиги КВН

Когда: 19 ноября, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги и по QR-коду. 

Финал Тульской Областной Премьер-Лиги КВН

19 ноября в Городском концертном зале состоится финал Тульской Областной Премьер-Лиги КВН. В Туле соберутся лучшие команды лиги из 7 муниципалитетов Тульской области. Эту игру нельзя пропустить!
 

АнимациЯ

Когда: 20 ноября, суббота, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 1000 руб.

АнимациЯ

20 ноября на сцене Concert Hall состоится концерт группы «АнимациЯ». «Я люблю свою Родину, вроде бы» - фраза из песни группы «АнимациЯ». Костя Кулясов, лидер группы, и тот самый автор, у которого что ни песня, то крылатое выражение. 
 

Фрида

Когда: 21 ноября, воскресенье, 17.00.

Где: МАУК, центр культуры и досуга.
Стоимость: от 150 руб.

Фрида

21 ноября на сцене Центра культуры и досуга театр-студия «Мюсли» представит пластический спектакль «Фрида». 

Спектакль «Фрида» — это пластическая фантазия о жизни и творчестве великой художницы Фриды Кало.
 

«Улетный выходной» в «Октаве»

Когда: 21 ноября, воскресенье, 13.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Улетный «Выходной» в «Октаве»

21 ноября в кластере «Октава» пройдет «Улетный выходной». С 13.00 до 17.00 вас ждет разнообразие игровых развлечений:

 

  • Фестиваль настольных игр «Кладовая» — зона свободных настольных игр (более 50!) и турниры по нескольким из них. Каким — решать вам!
  • Фестиваль салонных игр — зона свободных салонных игр, детская зона и любительские турниры.
  • Фестиваль настольных спортивных игр. Здесь сразятся те, кто мастерски играет в «Кульбутто», «Джакколо» и «Шаффлборд».
 

Василий К.

Когда: 19 ноября, пятница, 20.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: от 500 руб.

Василий К.

19 ноября в культурном центре «Типография» пройдет концерт поэта Василия К.
 
Российский музыкант-виртуоз, ироничный и серьезный, простой и изощренный, с большим творческим багажом, в котором умещаются и свободная импровизация, и остросоциальные, сатирические, злободневные песни с философским подтекстом. Долгое время жил в Швеции, изучал музыковедение в Лундском университете. 
 

Martin Grimm

Когда: 20 ноября, суббота, 19.00.

Где: Тульский рок-клуб «М2». 
Стоимость: 500 руб. 

Martin Grimm

20 ноября в тульском рок-клубе «М2» группа Martin Grimm презентует новую программу «Цветы».

 

Мастер-класс по игре на укулеле

Когда: 19 ноября, пятница, 18.00.

Где: Творческое пространство «Девятка».

Мастер-класс по игре на укулеле

19 ноября в творческом пространстве «Девятка» пройдёт мастер-класс по игре на укулеле. Занятие проводит преподаватель Анастасия Суслик. Она расскажет о базовых понятиях и техниках игры на этом музыкальном инструменте, покажет аккордные комбинации. 

 

Концерт ко Дню памяти Льва Толстого

Когда: 20 ноября, суббота, 15.00.

Где: Дом культуры «Ясная Поляна».

Концерт ко дню памяти Льва Толстого

20 ноября в доме культуры «Ясная Поляна» воспитанники и педагоги центральной музыкальной школы при московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского исполнят произведения Р. Шумана, Ф. Шопена, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, И. Альбениса и других композиторов.

 

Миллионерши

Когда: 20 ноября, суббота, 19.00

Где: Театр «Эрмитаж».
Стоимость билетов: 250-400 руб.

Миллионерши

20 ноября в Тульском театре «Эрмитаж» комедия положений «Миллионерши» по пьесе Ю. Котлярского.

О чём говорят женщины, собираясь на девичник? О своём, о женском – о счастье, одиночестве и, конечно, о мужчинах. Каждой хочется любви или хотя бы «чемодан зеленых». И тут на горизонте появляется ОН… милиционер! То есть нет – спонсор! Да нет же – миллионер!
 

Москва-Петушки

Когда: 20 ноября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Москва-Петушки

20 ноября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности. 

 
а что в кино?

«Французский вестник» (18+)

Новый и долгожданный фильм Уэса Андерсона, который уже сейчас многие называют лучшим фильмом года. Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века. 
 

«Плюшевый бум» (6+)

Новый проект от создателей «Смешариков» и «Фиксиков», приключенческий и семейный проект «Плюшевый бум». Вор экстра-класса Макс похищает уникальный рубин, который собирается вывести из страны. Для этого он прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум — популярной детской игрушки. Но всё идёт не по плану, когда мишка по ошибке попадает в магазин игрушек.

 

Хороших выходных!

 

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 09:07 −2
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