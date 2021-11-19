Финал Премьер-Лиги КВН, концерт группы «АнимациЯ» и «Французский вестник»: выходные 19-21 ноября
Как говорил классик, «Я люблю свою Родину вроде, но...». На этот раз никаких но! Прогоняйте свою любимую хтонь и бегом смотреть, что мы приготовили в нашем обзоре выходных.
Финал Тульской Областной Премьер-Лиги КВН
Где: Городской концертный зал.
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги и по QR-коду.
АнимациЯ
Где: Concert Hall.
Стоимость: 1000 руб.
Фрида
Где: МАУК, центр культуры и досуга.
Стоимость: от 150 руб.
Спектакль «Фрида» — это пластическая фантазия о жизни и творчестве великой художницы Фриды Кало.
«Улетный выходной» в «Октаве»
Где: Творческий кластер «Октава».
21 ноября в кластере «Октава» пройдет «Улетный выходной». С 13.00 до 17.00 вас ждет разнообразие игровых развлечений:
- Фестиваль настольных игр «Кладовая» — зона свободных настольных игр (более 50!) и турниры по нескольким из них. Каким — решать вам!
- Фестиваль салонных игр — зона свободных салонных игр, детская зона и любительские турниры.
- Фестиваль настольных спортивных игр. Здесь сразятся те, кто мастерски играет в «Кульбутто», «Джакколо» и «Шаффлборд».
Василий К.
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: от 500 руб.
Martin Grimm
Где: Тульский рок-клуб «М2».
Стоимость: 500 руб.
20 ноября в тульском рок-клубе «М2» группа Martin Grimm презентует новую программу «Цветы».
Мастер-класс по игре на укулеле
Где: Творческое пространство «Девятка».
19 ноября в творческом пространстве «Девятка» пройдёт мастер-класс по игре на укулеле. Занятие проводит преподаватель Анастасия Суслик. Она расскажет о базовых понятиях и техниках игры на этом музыкальном инструменте, покажет аккордные комбинации.
Концерт ко Дню памяти Льва Толстого
Где: Дом культуры «Ясная Поляна».
20 ноября в доме культуры «Ясная Поляна» воспитанники и педагоги центральной музыкальной школы при московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского исполнят произведения Р. Шумана, Ф. Шопена, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, И. Альбениса и других композиторов.
Миллионерши
Где: Театр «Эрмитаж».
Стоимость билетов: 250-400 руб.
О чём говорят женщины, собираясь на девичник? О своём, о женском – о счастье, одиночестве и, конечно, о мужчинах. Каждой хочется любви или хотя бы «чемодан зеленых». И тут на горизонте появляется ОН… милиционер! То есть нет – спонсор! Да нет же – миллионер!
Москва-Петушки
Где: Тульский камерный драматический театр.
20 ноября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
«Французский вестник» (18+)
«Плюшевый бум» (6+)
Новый проект от создателей «Смешариков» и «Фиксиков», приключенческий и семейный проект «Плюшевый бум». Вор экстра-класса Макс похищает уникальный рубин, который собирается вывести из страны. Для этого он прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум — популярной детской игрушки. Но всё идёт не по плану, когда мишка по ошибке попадает в магазин игрушек.
Хороших выходных!