Финал Премьер-Лиги КВН, концерт группы «АнимациЯ» и «Французский вестник»: выходные 19-21 ноября

Когда: 20 ноября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

20 ноября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.