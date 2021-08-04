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АнимациЯ

АнимациЯ

20 ноября на сцене Concert Hall состоится концерт группы «АнимациЯ». «Я люблю свою Родину, вроде бы» - фраза из песни группы «АнимациЯ». Костя Кулясов, лидер группы, и тот самый автор, у которого что ни песня, то крылатое выражение. Хочешь попасть на концерт? Жми на ссылку и покупай билет! Ты услышишь полтора десятка «ломовейших» хитов и самые новые песни!

ВНИМАНИЕ! Количество билетов ограничено!
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
20 ноября 2021, суббота
20:00
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Касса
Александр Малинин
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10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
ЙОРШ
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4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
АнимациЯ
Купить билет
20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
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29 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Вражда
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4 января, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2600 ₽
Martin Grimm
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20 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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