АнимациЯ
20 ноября на сцене Concert Hall состоится концерт группы «АнимациЯ». «Я люблю свою Родину, вроде бы» - фраза из песни группы «АнимациЯ». Костя Кулясов, лидер группы, и тот самый автор, у которого что ни песня, то крылатое выражение. Хочешь попасть на концерт? Жми на ссылку и покупай билет! Ты услышишь полтора десятка «ломовейших» хитов и самые новые песни!
ВНИМАНИЕ! Количество билетов ограничено!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
20 ноября 2021, суббота
20:00
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
4 января, вторник 19:00
₽ Билеты: 2000-2600 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽