20 ноября на сцене Concert Hall состоится концерт группы «АнимациЯ». «Я люблю свою Родину, вроде бы» - фраза из песни группы «АнимациЯ». Костя Кулясов, лидер группы, и тот самый автор, у которого что ни песня, то крылатое выражение. Хочешь попасть на концерт? Жми на ссылку и покупай билет! Ты услышишь полтора десятка «ломовейших» хитов и самые новые песни!

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