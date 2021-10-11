Фрида
21 ноября на сцене Центра культуры и досуга театр-студия «Мюсли» предвставит пластический спектакль «Фрида».
Спектакль «Фрида» — это пластическая фантазия о жизни и творчестве великой художницы Фриды Кало.
Полная страсти и тоски, под латиноамериканские мотивы и в окружении нереальных фантасмагорических персонажей с полотен Фриды, это история женской боли, силы и любви, оживших в краске. Может быть, это только сон о Фриде, приснившийся тому, кто заблудился среди её картин?
Продолжительность спектакля: 50 мин.
Где и когда?
Тула, улица Металлургов, 22
21 ноября 2021, воскресенье
17:00
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽