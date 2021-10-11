21 ноября на сцене Центра культуры и досуга театр-студия «Мюсли» предвставит пластический спектакль «Фрида».

Спектакль «Фрида» — это пластическая фантазия о жизни и творчестве великой художницы Фриды Кало.





Полная страсти и тоски, под латиноамериканские мотивы и в окружении нереальных фантасмагорических персонажей с полотен Фриды, это история женской боли, силы и любви, оживших в краске. Может быть, это только сон о Фриде, приснившийся тому, кто заблудился среди её картин?



Продолжительность спектакля: 50 мин.