Миллионерши
20 ноября в Тульском театре «Эрмитаж» комедия положений «Миллионерши» по пьесе Ю. Котлярского.
О чём говорят женщины, собираясь на девичник? О своём, о женском – о счастье, одиночестве и, конечно, о мужчинах. Каждой хочется любви или хотя бы «чемодан зеленых». И тут на горизонте появляется ОН… милиционер! То есть нет – спонсор!! Да нет же – миллионер!!!
И вот женская дружба подвергается серьёзному испытанию деньгами. В борьбе за миллион подруги попадают в смешные, нелепые и порой грустные ситуации. Но, конечно, все кончается очень хорошо, и героини находят своих принцев.
А что делать, если вдруг кому-то не повезло? «А ничего. Если вам не повезло с женихом, постарайтесь стать образцовой тёщей».
Продолжительность: 2 ч. 10 мин. Антракт.
Стоимость билетов: 250-400 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
20 ноября 2021, суббота
19:00
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
4 января, вторник 19:00
₽ Билеты: 2000-2600 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
28 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽