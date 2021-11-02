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Миллионерши

Миллионерши

20 ноября в Тульском театре «Эрмитаж» комедия положений «Миллионерши» по пьесе Ю. Котлярского.

О чём говорят женщины, собираясь на девичник? О своём, о женском – о счастье, одиночестве и, конечно, о мужчинах. Каждой хочется любви или хотя бы «чемодан зеленых». И тут на горизонте появляется ОН… милиционер! То есть нет – спонсор!! Да нет же – миллионер!!!
 
И вот женская дружба подвергается серьёзному испытанию деньгами. В борьбе за миллион подруги попадают в смешные, нелепые и порой грустные ситуации. Но, конечно, все кончается очень хорошо, и героини находят своих принцев.
 
А что делать, если вдруг кому-то не повезло? «А ничего. Если вам не повезло с женихом, постарайтесь стать образцовой тёщей».
 
Продолжительность: 2 ч. 10 мин. Антракт.
Стоимость билетов: 250-400 руб.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
20 ноября 2021, суббота
19:00
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Касса
Сергей Любавин
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3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Вражда
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4 января, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2600 ₽
[AMATORY] 20 ALL STARS
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4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Авантюристы поневоле
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11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
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5 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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 ₽  Билеты: 350 ₽
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