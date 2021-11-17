19 ноября в Городском концертном зале состоится финал Тульской Областной Премьер-Лиги КВН. В Туле соберутся лучшие команды лиги из 7 муниципалитетов Тульской области, представляете? Эту игру нельзя пропустить!



Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги и по QR-коду (и документа, удостоверяющего личность).