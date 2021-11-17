Финал Тульской Областной Премьер-Лиги КВН
19 ноября в Городском концертном зале состоится финал Тульской Областной Премьер-Лиги КВН. В Туле соберутся лучшие команды лиги из 7 муниципалитетов Тульской области, представляете? Эту игру нельзя пропустить!
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги и по QR-коду (и документа, удостоверяющего личность).
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
19 ноября 2021, пятница
19:00
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽