«Улетный выходной» в «Октаве»
21 ноября в кластере «Октава» пройдет «Улетный выходной». С 13.00 до 17.00 вас ждет разнообразие игровых развлечений:
- Фестиваль настольных игр «Кладовая» — зона свободных настольных игр (более 50!) и турниры по нескольким из них. Каким — решать вам!
- Фестиваль салонных игр — зона свободных салонных игр, детская зона и любительские турниры.
- Фестиваль настольных спортивных игр. Здесь сразятся те, кто мастерски играет в «Кульбутто», «Джакколо» и «Шаффлборд».
Проведите свой выходной правильно!
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
21 ноября 2021, воскресенье
13:00
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽