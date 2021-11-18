«Улетный выходной» в «Октаве»

21 ноября в кластере «Октава» пройдет «Улетный выходной». С 13.00 до 17.00 вас ждет разнообразие игровых развлечений:

Фестиваль настольных игр «Кладовая» — зона свободных настольных игр (более 50!) и турниры по нескольким из них. Каким — решать вам!

Фестиваль салонных игр — зона свободных салонных игр, детская зона и любительские турниры.

Фестиваль настольных спортивных игр. Здесь сразятся те, кто мастерски играет в «Кульбутто», «Джакколо» и «Шаффлборд».

Проведите свой выходной правильно!