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«Улетный выходной» в «Октаве»

«Улетный выходной» в «Октаве»

21 ноября в кластере «Октава» пройдет «Улетный выходной». С 13.00 до 17.00 вас ждет разнообразие игровых развлечений:

 

  • Фестиваль настольных игр «Кладовая» — зона свободных настольных игр (более 50!) и турниры по нескольким из них. Каким — решать вам!
  • Фестиваль салонных игр — зона свободных салонных игр, детская зона и любительские турниры.
  • Фестиваль настольных спортивных игр. Здесь сразятся те, кто мастерски играет в «Кульбутто», «Джакколо» и «Шаффлборд».
 
Проведите свой выходной правильно!
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
21 ноября 2021, воскресенье
13:00
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−1
Касса
Александр Малинин
Купить билет
10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Черный вторник
Купить билет
3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тараканы!
Купить билет
1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Лена Василёк
Купить билет
31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
[AMATORY] 20 ALL STARS
Купить билет
4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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