Выбираем лучшие точки фастфуда в Туле 2021 года

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле, которые достойны звания «Народное место Myslo». В этот раз выбираем лучшие фастфуд-заведения в нашем городе.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

В какой фастфуд-ресторан или киоск вы охотнее заходите, когда нужно срочно перекусить? А может, у вас есть любимое заведение с бургерами, шаурмой, картошкой фри и жареными наггетсами, в которое вы ходите каждые выходные всей семьей? Где готовят вкуснее и цены приятнее? Критерии голосования выбирайте сами.

Голосуйте за свои любимые

точки быстрого питания, делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

КАК ГОЛОСОВАТЬ

Вам предлагается пара фастфуд-мест, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может всё что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликнув на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Чтобы принять участие в голосовании, не обязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.