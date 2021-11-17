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Выбираем лучшие точки фастфуда в Туле 2021 года

Выбираем лучшие точки фастфуда в Туле 2021 года

Продолжаем серию народных голосований Myslo.

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле, которые достойны звания «Народное место Myslo». В этот раз выбираем лучшие фастфуд-заведения в нашем городе.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

В какой фастфуд-ресторан или киоск вы охотнее заходите, когда нужно срочно перекусить? А может, у вас есть любимое заведение с бургерами, шаурмой, картошкой фри и жареными наггетсами, в которое вы ходите каждые выходные всей семьей? Где готовят вкуснее и цены приятнее? Критерии голосования выбирайте сами.

Голосуйте за свои любимые
точки быстрого питания, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

КАК ГОЛОСОВАТЬ

Вам предлагается пара фастфуд-мест, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может всё что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликнув на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Чтобы принять участие в голосовании, не обязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

17 ноября мы подведем итоги голосования и назовем лучший,
самый «народный»
фастфуд-ресторан в Туле.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев, где лучше всего съесть бургер, шаурму и выпить колы и почему.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 15:00 −2
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