Василий К.
19 ноября в культурном центре «Типография» пройдет концерт поэта Василия К.
Василий К. — российский музыкант-виртуоз, ироничный и серьезный, простой и изощренный, с большим творческим багажом, в котором умещаются и свободная импровизация, и остросоциальные, сатирические, злободневные песни с философским подтекстом. Долгое время жил в Швеции, изучал музыковедение в Лундском университете.
Внимание! На входе будет проверятся наличие QR-кода! С собой понадобится документ, подтверждающий личность.
Стоимость: от 500 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 ноября 2021, пятница
20:00
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽