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Василий К.

Василий К.

19 ноября в культурном центре «Типография» пройдет концерт поэта Василия К.

Василий К. — российский музыкант-виртуоз, ироничный и серьезный, простой и изощренный, с большим творческим багажом, в котором умещаются и свободная импровизация, и остросоциальные, сатирические, злободневные песни с философским подтекстом. Долгое время жил в Швеции, изучал музыковедение в Лундском университете. 

Внимание! На входе будет проверятся наличие QR-кода! С собой понадобится документ, подтверждающий личность. 

Стоимость: от 500 руб. 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 ноября 2021, пятница
20:00
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