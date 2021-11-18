19 ноября в культурном центре «Типография» пройдет концерт поэта Василия К.



Василий К. — российский музыкант-виртуоз, ироничный и серьезный, простой и изощренный, с большим творческим багажом, в котором умещаются и свободная импровизация, и остросоциальные, сатирические, злободневные песни с философским подтекстом. Долгое время жил в Швеции, изучал музыковедение в Лундском университете.



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Стоимость: от 500 руб.