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Концерт ко Дню памяти Льва Толстого

Концерт ко Дню памяти Льва Толстого

20 ноября в доме культуры «Ясная Поляна» воспитанники и педагоги центральной музыкальной школы при московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского исполнят произведения Р. Шумана, Ф. Шопена, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, И. Альбениса и других композиторов.

Многие из этих композиторов были знакомы Льву Николаевичу: так, Фридерик Шопен был любимейшим композитором писателя, полное собрание его сочинений хранится в яснополянской библиотеке. с Петром Ильичом Чайковским Толстой неоднократно встречался и разговаривал о музыке; сильное впечатление на Льва Николаевича произвело концертное исполнение Andante cantabile, второй части из струнного квартета №1 Чайковского. С Рахманиновым же писатель познакомился в своем московском доме в хамовниках, где молодой композитор выступал перед его семьей.
 
Концерт продолжает цикл мероприятий «Азбучные истины», приуроченный к 150-летию начала работы Льва Толстого над «Азбукой».
 
Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
20 ноября 2021, суббота
15:00
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Касса
Александр Малинин
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10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
ЙОРШ
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4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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Вражда
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4 января, вторник 19:00
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