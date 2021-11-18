Концерт ко Дню памяти Льва Толстого
20 ноября в доме культуры «Ясная Поляна» воспитанники и педагоги центральной музыкальной школы при московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского исполнят произведения Р. Шумана, Ф. Шопена, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, И. Альбениса и других композиторов.
Многие из этих композиторов были знакомы Льву Николаевичу: так, Фридерик Шопен был любимейшим композитором писателя, полное собрание его сочинений хранится в яснополянской библиотеке. с Петром Ильичом Чайковским Толстой неоднократно встречался и разговаривал о музыке; сильное впечатление на Льва Николаевича произвело концертное исполнение Andante cantabile, второй части из струнного квартета №1 Чайковского. С Рахманиновым же писатель познакомился в своем московском доме в хамовниках, где молодой композитор выступал перед его семьей.
Концерт продолжает цикл мероприятий «Азбучные истины», приуроченный к 150-летию начала работы Льва Толстого над «Азбукой».
Где и когда?
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
20 ноября 2021, суббота
15:00
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
4 января, вторник 19:00
₽ Билеты: 2000-2600 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽