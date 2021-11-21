«Анимация» в Туле презентовала новую песню: фоторепортаж

Название песни держат пока в секрете. Но ждать ее официального релиза осталось совсем немного.

Каждый концерт группы «Анимация» — это знаковое событие для ценителей честной музыки про не всегда честную жизнь. В этот раз ребята привезли в Тулу электрический концерт и от души жгли более двух часов вечером 20 ноября на сцене «Concert Hall». Да, может, зона COVID-free отсекла часть желающих услышать любимых музыкантов, но тем не менее пожаловаться на количество зрителей едва ли можно было.

«Я люблю свою Родину вроде бы», «Роман», «Спички», «Ванька»… Любимые многими песни этой группы можно перечислять долго. Их можно назвать почти народными, потому что каждому знакомы проблемы, которые становятся темами для песен.

Помимо уже известных, музыканты презентовали на тульской сцене и новую песню. Название ее пока держится в секрете до официального релиза.

- Песня и клип на нее выйдут в декабре — январе. В этот период мы не приедем в Тулу, поэтому сыграем ее для вас. Удержать от того, чтобы вы не снимали, я не могу, но прошу не выкладывать это в сеть до тех пор, пока мы сами не опубликуем ее. Не портите праздник, — попросил фанатов лидер группы Костя Курлясов.

И зрители отнеслись с пониманием. Просто послушать песню, не отвлекаясь на телефон — это прекрасный подарок музыкантам.

Смотрите большой фоторепортаж Myslo c концерта!