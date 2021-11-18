19 ноября в творческом пространстве «Девятка» пройдёт мастер-класс по игре на укулеле. Занятие проводит преподаватель Анастасия Суслик. Она расскажет о базовых понятиях и техниках игры на этом музыкальном инструменте, покажет аккордные комбинации.

Под руководством преподавателя вы сможете не только освоить азы игры на укулеле, но и исполнить несколько песен.



Посещение этого занятия позволит тем, кто уже музицирует, исправить ошибки, услышать ответы на все возникшие вопросы и получить ценные советы от профессионала.



Вход бесплатный.