Мастер-класс по игре на укулеле
19 ноября в творческом пространстве «Девятка» пройдёт мастер-класс по игре на укулеле. Занятие проводит преподаватель Анастасия Суслик. Она расскажет о базовых понятиях и техниках игры на этом музыкальном инструменте, покажет аккордные комбинации.
Под руководством преподавателя вы сможете не только освоить азы игры на укулеле, но и исполнить несколько песен.
Посещение этого занятия позволит тем, кто уже музицирует, исправить ошибки, услышать ответы на все возникшие вопросы и получить ценные советы от профессионала.
Вход бесплатный.
Вход бесплатный.
Где и когда?
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
19 ноября 2021, пятница
18:00
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽