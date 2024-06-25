В области сердца
28 июня в рамках квартирника в «Октаве» выступит группа «В области сердца».
Их песни хочется слушать и переслушивать, а «живой» концерт настоящий подарок. Альбомы, синглы, миллионы просмотров в тик-токе и миллион прослушиваний на стримингах — всё это о них.
Парни очень избирательны в концертах и редко выступают, поэтому не пропусти эксклюзивное выступление фронтменов.
Стоимость: 400 руб.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
28 июня 2024, пятница
19:00
27 июня - 2 июля
1 июня - 2 июля
27 июня - 3 июля
11 мая - 3 июля 2023
26 мая - 3 июля
1 - 29 июня