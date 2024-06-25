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В области сердца

В области сердца

28 июня в рамках квартирника в «Октаве» выступит группа «В области сердца».

Их песни хочется слушать и переслушивать, а «живой» концерт настоящий подарок. Альбомы, синглы, миллионы просмотров в тик-токе и миллион прослушиваний на стримингах — всё это о них.

Парни очень избирательны в концертах и редко выступают, поэтому не пропусти эксклюзивное выступление фронтменов.

Стоимость: 400 руб.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
28 июня 2024, пятница
19:00
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