28 июня в рамках квартирника в «Октаве» выступит группа «В области сердца».

Их песни хочется слушать и переслушивать, а «живой» концерт настоящий подарок. Альбомы, синглы, миллионы просмотров в тик-токе и миллион прослушиваний на стримингах — всё это о них.



Парни очень избирательны в концертах и редко выступают, поэтому не пропусти эксклюзивное выступление фронтменов.

Стоимость: 400 руб.