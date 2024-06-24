День йоги в Центральном парке
29 июня в Центральном парке пройдет праздник, посвященный международному Дню йоги. Для участников подготовили насыщенную программу:
- 10.00 — 54 круга приветствия Солнцу,
- 11.15 — йога для начинающих,
- 11.15 — развивающая гимнастика для детей,
- 11.15 — лекция-практикум «Какую роль тело играет в нашей жизни. Как через тело понять себя и помочь себе»,
- 12.30 — йога-флоу (мягкая потоковая практика),
- 12.30 — лекция-практикум «Йогатерапия в гамаках» и многое другое.
Все мероприятия бесплатные. На мастер-классы необходима регистрация заранее.
Где и когда?
Тула , Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
29 июня 2024, суббота
10:00
27 июня - 3 июля
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27 июня - 2 июля
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6 июля, суббота 00:00