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День йоги в Центральном парке

День йоги в Центральном парке

29 июня в Центральном парке пройдет праздник, посвященный международному Дню йоги. Для участников подготовили насыщенную программу:

  • 10.00 — 54 круга приветствия Солнцу,
  • 11.15 — йога для начинающих,
  • 11.15 — развивающая гимнастика для детей,
  • 11.15 — лекция-практикум «Какую роль тело играет в нашей жизни. Как через тело понять себя и помочь себе»,
  • 12.30 — йога-флоу (мягкая потоковая практика),
  • 12.30 — лекция-практикум «Йогатерапия в гамаках» и многое другое.

Все мероприятия бесплатные. На мастер-классы необходима регистрация заранее.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула , Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
29 июня 2024, суббота
10:00
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