29 июня в селе Тургенево Чернского района состоится Межрегиональный литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга», посвященный творчеству нашего великого земляка Ивана Сергеевича Тургенева.

Основные площадки развернутся на территории бывшего усадебного парка родового имения писателя.

Яркое событие дня — квест «Записки охотника». Игра познакомит с биографией Ивана Тургенева, героями его произведений. Участники смогут исполнить народные песни, сделать панно, прочитать отрывки из произведений великого писателя, дать определения понятиям охотничьей терминологии, проверить свою грамотность и многое другое.

На площадке «Чернский карагод „Звонкоголосое раздолье“» пройдет концерт самодеятельных коллективов из муниципальных образований региона. В их исполнении прозвучат народные песни XIX века, которые популярны и сегодня.

Литературно-музыкальная гостиная в музее-заповеднике И. С. Тургенева «Бежин луг» погрузит посетителей в атмосферу дворянской усадьбы, где звучит классическая музыка и стихи И. С. Тургенева.

Фотовыставка «Тургеневская девушка XXI века» покажет современный взгляд на образ героинь из произведений писателя.

На художественной площадке «Краски луга» будут представлены картины авторов из «Союза бирюзовых художников». Все желающие смогут принять участие в художественном флешмобе, результатом которого станет масштабная инсталляция, навеянная тургеневскими образами.

Слушателей ждет встреча с замечательным коллективом — ансамблем русских народных инструментов «Орловские узоры» (г. Орел).

Кульминацией праздника станет спектакль «Завтрак у предводителя» по одноименной пьесе Ивана Тургенева. Его покажут актеры Молодежного театра из Узловой.

На протяжении всего дня для гостей праздника будут организованы интерактивные экскурсионные программы в музее-заповеднике И. С. Тургенева «Бежин луг», ярмарка, мастер-классы, фотозоны «Город мастеров» и «Сельское подворье».

Церемония открытия праздника состоится в 15.00 у памятника И. С. Тургеневу в селе Тургенево Чернского района.