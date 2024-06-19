22 июня в «Октаве» пройдет летний Garage sale от Party Market.



Что будет:

Диджей-сеты от классных тульских ребят;

Маркет с винтажными вещами и интересными аксессуарами от локальных тульских брендов;

Кастом-станция, где каждый может преобразить привычную вещь и сделать ее уникальной — на выручку придут блестки, краски, пайетки, бисер.

Для детей — творческие мастер-классы и сладкая вата.

А также фудкорт от Natura c освежающим кофе, восхитительными десертами и сытными сендвичами.

Здесь можно не только приобрести изделие по душе, но и познакомиться с творцами и художниками, услышать истории о творческом процессе, вдохновиться на свершения. Каждый уголок Garage sale будет пропитан яркими красками, ароматами, музыкой.

Вход свободный.