Garage sale
22 июня в «Октаве» пройдет летний Garage sale от Party Market.
Что будет:
- Диджей-сеты от классных тульских ребят;
- Маркет с винтажными вещами и интересными аксессуарами от локальных тульских брендов;
- Кастом-станция, где каждый может преобразить привычную вещь и сделать ее уникальной — на выручку придут блестки, краски, пайетки, бисер.
Для детей — творческие мастер-классы и сладкая вата.
А также фудкорт от Natura c освежающим кофе, восхитительными десертами и сытными сендвичами.
Здесь можно не только приобрести изделие по душе, но и познакомиться с творцами и художниками, услышать истории о творческом процессе, вдохновиться на свершения. Каждый уголок Garage sale будет пропитан яркими красками, ароматами, музыкой.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
22 июня 2024, суббота
13:00
1 - 26 июня
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