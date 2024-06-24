  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский кластер «Октава» отметил шестилетие: фоторепортаж - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 372 - MySlo.ru
  5. Тульский кластер «Октава» отметил шестилетие: фоторепортаж - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 372 - MySlo.ru
  6. Тульский кластер «Октава» отметил шестилетие: фоторепортаж - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 372 - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
ГАЗОН.ФЕСТ

ГАЗОН.ФЕСТ

29 июня на Казанской набережной стартует «ГАЗОН.ФЕСТ». Каждую неделю вас будет ждать новая тематика, а кульминацией станут зажигательные пятницы.

В этом сезоне на Казанской набережной будут работать несколько локаций.

  • В зоне настольных игр и отдыха вас ждет море любимых настолок;
  • На площадке мастер-классов можно обсудить актуальные темы с экспертами и смастерить что-то интересное на память;
  • Также будут работать семейная зона и зона активных игр. Здесь молодые родители с детьми смогут провести вместе время, принять участие в мастер-классах и турнирах по любимым с детства играм;
  • Для ценителей истории и культуры будет работать экскурсионная служба, будут организованы походы;
  • И, конечно, на сцене покажут себя молодые артисты нашего города.

 

Где и когда?
Казанская набережная
29 июня 2024, суббота
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 3 июля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 3 июля 2023
Алмаз Синема
Драйвер
27 июня - 3 июля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Калки
27 июня - 2 июля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Фора Х
1 - 29 июня
Люксор Тула
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.