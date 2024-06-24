ГАЗОН.ФЕСТ
29 июня на Казанской набережной стартует «ГАЗОН.ФЕСТ». Каждую неделю вас будет ждать новая тематика, а кульминацией станут зажигательные пятницы.
В этом сезоне на Казанской набережной будут работать несколько локаций.
- В зоне настольных игр и отдыха вас ждет море любимых настолок;
- На площадке мастер-классов можно обсудить актуальные темы с экспертами и смастерить что-то интересное на память;
- Также будут работать семейная зона и зона активных игр. Здесь молодые родители с детьми смогут провести вместе время, принять участие в мастер-классах и турнирах по любимым с детства играм;
- Для ценителей истории и культуры будет работать экскурсионная служба, будут организованы походы;
- И, конечно, на сцене покажут себя молодые артисты нашего города.
Где и когда?
Тула , Тула
29 июня 2024, суббота
17:00
26 мая - 3 июля
11 мая - 3 июля 2023
27 июня - 3 июля
27 июня - 2 июля
6 июля, суббота 00:00
1 - 29 июня