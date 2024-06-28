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Парад мотоциклов Harley-Davidson

Парад мотоциклов Harley-Davidson

29 июня в Туле пройдёт парад мотоциклов Harley-Davidson. Более 500 байкеров из разных городов России, финишируют на Казанской набережной. 

В этом году сообществу «HOG России и СНГ» исполняется 19 лет, и праздновать свой день рождения мотоциклисты будут в Туле. Их объединяет любовь к мотопутешествиям, взаимоуважение, традиционные семейные ценности и ответственное отношение к ПДД.

В 14.30 по центру города проедет рекордное количество мотоциклов Harley-Davidson. Для всех желающих пройдет лекция по безопасности дорожного движения. Байкеры подробно расскажут, как правильно вести себя на дороге и какие опасности могут подстерегать участников дорожного движения.

Получить бесплатный билет на мероприятие можно здесь.

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
28 июня 2024, пятница
14:30
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