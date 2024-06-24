Фестиваль паркового волейбола
29 июня в Центральном парке состоится I этап фестиваля паркового волейбола. Соревнования пройдут в классическом формате и в пляжном.
В классический вариант волейбола приглашаются команды в составе 8 участников (не менее двух женщин) без ограничения по возрасту.
Регистрация на волейбольных площадках в 9.00. Начало игр в 9.30.
Пляжный волейбол также состоится 29 июня. Приглашаются мужские и женские команды без ограничения по возрасту, в составе 2 участников.
Регистрация и жеребьевка мужских команд в 7.30, начало игр в 8.00, женских команд — в 12.30, начало игр в 13.00.
Данный фестиваль уже стал традиционным и проводится пятый год подряд, он помогает популяризировать здоровый образ жизни и спортивное долголетие.
Где и когда?
Тула , Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
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