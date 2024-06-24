BERI ZARYAD FEST
29 июня в «Октаве» пройдет BERI ZARYAD FEST.
Самые жаркие последние выходные июня порадуют жителей и гостей города незабываемой атмосферой, новыми впечатлениями и яркими эмоциями.
Развлекательная программа начнется в 12.00 и продлится до 4 утра.
С 12.00 до 23.00 — гостей ждет развлекательная программа на улице, выступление артистов и DJ, аттракционы для детей и конечно же фуд-корт для тех, кто проголодается во время активного отдыха. Кроме того, гости смогут поучаствовать в розыгрышах от организаций-партнеров и тематических интерактивах. Вход свободный!
- Фудкорт — вкусная еда на любой вкус;
- Танцы нон-стоп — топовые Dj, с которыми будем отлетать весь день;
- Маркет — вещи и сувениры от локальных брендов;
- Батут для веселья самых маленьких;
- Игры, конкурсы и розыгрыши с классными призами (чемпионат по скейтборду и самокатам, граффити фест);
- Лекции и мастер-классы — для гениев и филантропов.
С 23.00 до 04.00 — начнется настоящий хип-хоп фестиваль! Вход свободный при наличии «дресс-кода», а точнее пауэрбанка.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
29 июня 2024, суббота
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