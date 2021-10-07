Фестиваль каллиграфии, «Большая перемена» в «Октаве» и «Северный Флот»: выходные в Туле 8-10 октября

10 октября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. По просьбам гостей клуба продолжаем разбирать тему внутреннего критика. Кто он? Это я сам? Или кто-то другой во мне, так критично настроенный и громко осуждающий? Если я сам – то почему я так строг к себе? Нормально ли это? Если это другой кто-то – как он в меня попал и почему его мнение так важно для меня?



Мы все имеем своего внутреннего критика. Почему для кого-то этот участник внутреннего мира является помощником, а кому-то только добавляет тревоги, неуверенности и страха совершить ошибку?