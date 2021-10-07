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Фестиваль каллиграфии, «Большая перемена» в «Октаве» и «Северный Флот»: выходные в Туле 8-10 октября

Фестиваль каллиграфии, «Большая перемена» в «Октаве» и «Северный Флот»: выходные в Туле 8-10 октября

А еще концерт Андрея Норкина, чемпионат по стритлифтингу, психологический клуб в «Типографии», путешествие по Америке 1950-60-х и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Ё-фест в Туле

Когда: 9-10 октября, суббота-воскресенье, 11.30.

Где: Likerka Loft.
Стоимость: от 600 руб.

Ё-фест в Туле

9 и 10 октября в творческом квартале Likerka Loft состоится «Ё-фест» — фестиваль каллиграфии и леттеринга. В этот раз у нас целых два дня, чтобы познакомиться со всем разнообразием стилей создания и написания букв. (12+)
 

Фестиваль науки и образования «Большая перемена»

Когда: 9 октября, суббота, 12.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Фестиваль науки и образования «Большая перемена»

9 октября в творческом кластере «Октава» пройдет первый бесплатный семейный фестиваль науки и образования «Большая перемена».

Не стоит пугаться названия: лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие не менее увлекательные события не требуют специальной научной подготовки. Наоборот, мы хотим показать, что наука — это интересно и доступно каждому.
 

Андрей Норкин

Когда: 9 октября, суббота, 17.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 600 руб.

Андрей Норкин

9 октября Андрей Норкин вновь выступит в Городском концертном зале с новой литературно-юмористической программой «Другой формат. Часть 2».

 

Северный Флот

Когда: 9 октября, суббота, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 900 руб. 

Северный Флот

9 октября в Concert Hall группа «Северный Флот» презентует новый сингл и представит свои лучшие песни.
 

Субботник на Всехсвятском кладбище

Когда: 9 октября, суббота, 11.00.

Где: Всехсвятское кладбище.

Субботник на Всехсвятском кладбище

9 октября на Всехсвятском кладбище пройдет субботник.
 
Туляков приглашают привести в порядок заросшие участки тульских купцов Ливенцевых и Золотаревых, а еще обязательно расскажут интересные истории из их жизни.
 

F.P.G

Когда: 9 октября, суббота, 19.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 1000 руб. 

F.P.G

9 октября на сцене клуба Backstage выступит группа F.P.G
 
Бескомпромиссные, дерзкие и циничные, но с потрясающим чувством юмора – такими «гонщиков» знают и любят поклонники настоящего русскоязычного панка.
 

Психологический клуб: Внутренний критик

Когда: 10 октября, воскресенье, 15.30.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 400 руб. Регистрация по ссылке.

Психологический клуб: Внутренний критик

10 октября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. По просьбам гостей клуба продолжаем разбирать тему внутреннего критика. Кто он? Это я сам? Или кто-то другой во мне, так критично настроенный и громко осуждающий? Если я сам – то почему я так строг к себе? Нормально ли это? Если это другой кто-то – как он в меня попал и почему его мнение так важно для меня?
 
Мы все имеем своего внутреннего критика. Почему для кого-то этот участник внутреннего мира является помощником, а кому-то только добавляет тревоги, неуверенности и страха совершить ошибку? 
 

Чемпионат по стритлифтингу

Когда: 9 октября, суббота, 12.00.

Где: Спортшкола «Восток».

Чемпионат по стритлифтингу

9 октября в спортшколе «Восток» пройдет третий чемпионат Тульской области по стритлифтингу
 

Frank Sinatra. Квинтет Дмитрия Носкова

Когда: 8 октября, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 700 руб.

Frank Sinatra. Квинтет Дмитрия Носкова

8 октября квинтет Дмитрия Носкова приглашает туляков в Городской концертный зал, чтобы отправиться в замечательное путешествие по Америке 1950-60-х. Время, когда люди сходили с ума по джазу, собирались в клубах и на концертных площадках, чтобы выпить виски со льдом и лично пожать руку самому Фрэнку Синатре.
 

Догги Лэнд

Когда: 8-10 октября, пятница-воскресенье, 10.00.

Где: Likerka Loft.

Догги Лэнд

С 6 октября по 7 ноября в творческом квартале Likerka Loft будет открыт Дом маленьких декоративных собачек — «Догги Лэнд».

Это самая милая, очаровательно-хвостатая и дружелюбная выставка, где вы сможете познакомиться и подружиться с малышами декоративных пород. 
 

Москва-Петушки

Когда: 9 октября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билеты можно по ссылке.

Москва-Петушки

9 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки». Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности. 
 

Выставка Лего «Мир кубиков»

Когда: 8-10 октября, 10.00.

Где: ТРЦ «Макси».
Стоимость: от 376 руб.

Выставка Лего «Мир Кубиков»

До 21 ноября в ТРЦ «Макси» можно посетить уникальную интерактивную выставку Лего «Мир кубиков».

«Мир кубиков» — интерактивная выставка для всей семьи. Здесь вы увидите собранные вручную из деталей конструктора шедевры живописи, скульптуры и архитектуры, а также любимых героев кино, мультфильмов и даже игр.

 

Лев Марсел

Когда: 8 октября, пятница 19.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 400 руб.

Лев Марсел

8 октября в культурном центре «Типография» выступит Лев Марсел с новым стендап-концертом.
 
Лев – участник множества стендап-проектов (Stand-Up на ТНТ, Разгоны, Outside Stand Up и пр.), но главное — это будет классный вечер комедии.
 

Выставка «Романовы»

Когда: 8-10 октября, пятница-воскресенье.

Где: Тульский филиал Государственного исторического музея.
Стоимость: 200 рублей.

Выставка «Романовы»

С 7 сентября в филиале Исторического музея в работает выставка, посвященная истории знаменитой царской и императорской династии — «Романовы».
 
Реликвии Романовых, портретная галерея представителей династии, автографы и документы, ордена и медали, оружие, памятники прикладного искусства из фондов Исторического музея покажут российских монархов на фоне знаковых событий истории России XVII — начала XX в.
 

Jazzophrenia

Когда: 10 октября, воскресенье, 17.00.

Где: Тульский театр «Эрмитаж».
Стоимость билетов: от 150 руб.

Jazzophrenia

10 октября Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт – открытие сезона позитив-бэнда Jazzophrenia.

Что такое осень? Это песни в исполнении Jazzophrenia! Кружащие нас в танце листопада, баюкающие дождем, зажигающие сердца осенними кострами. «Что такое осень…» – это долгожданная встреча с любимыми артистами.
 
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

«Не время умирать» (12+)

Джеймс Бонд возвращается на большие экраны в исполнении великолепного Дэниела Крейга! Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.  
 

«Королевская игра» (16+)

9 октября премьера амбициозной экранизации последнего и самого загадочного произведения австрийского писателя Стефана Цвейга. Это выдающаяся история, в которой зрелищно и органично сочетаются элементы исторической драмы, детектива и психологического триллера.

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 16:54 0
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