Фестиваль каллиграфии, «Большая перемена» в «Октаве» и «Северный Флот»: выходные в Туле 8-10 октября

9 и 10 октября в творческом квартале Likerka Loft состоится «Ё-фест» — фестиваль каллиграфии и леттеринга. В этот раз у нас целых два дня, чтобы познакомиться со всем разнообразием стилей создания и написания букв. (12+)
9 октября в творческом кластере «Октава» пройдет первый бесплатный семейный фестиваль науки и образования «Большая перемена».
Не стоит пугаться названия: лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие не менее увлекательные события не требуют специальной научной подготовки. Наоборот, мы хотим показать, что наука — это интересно и доступно каждому.
Где: Культурный центр «Типография». Стоимость: 400 руб. Регистрация поссылке.
10 октября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. По просьбам гостей клуба продолжаем разбирать тему внутреннего критика. Кто он? Это я сам? Или кто-то другой во мне, так критично настроенный и громко осуждающий? Если я сам – то почему я так строг к себе? Нормально ли это? Если это другой кто-то – как он в меня попал и почему его мнение так важно для меня?
Мы все имеем своего внутреннего критика. Почему для кого-то этот участник внутреннего мира является помощником, а кому-то только добавляет тревоги, неуверенности и страха совершить ошибку?
Где: Городской концертный зал. Стоимость: от 700 руб.
8 октября квинтет Дмитрия Носкова приглашает туляков в Городской концертный зал, чтобы отправиться в замечательное путешествие по Америке 1950-60-х. Время, когда люди сходили с ума по джазу, собирались в клубах и на концертных площадках, чтобы выпить виски со льдом и лично пожать руку самому Фрэнку Синатре.
Где: Тульский камерный драматический театр. Приобрести билетыможно по ссылке.
9 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки». Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
До 21 ноября в ТРЦ «Макси» можно посетить уникальную интерактивную выставку Лего «Мир кубиков».
«Мир кубиков» — интерактивная выставка для всей семьи. Здесь вы увидите собранные вручную из деталей конструктора шедевры живописи, скульптуры и архитектуры, а также любимых героев кино, мультфильмов и даже игр.
Где: Тульский филиал Государственного исторического музея. Стоимость: 200 рублей.
С 7 сентября в филиале Исторического музея в работает выставка, посвященная истории знаменитой царской и императорской династии — «Романовы».
Реликвии Романовых, портретная галерея представителей династии, автографы и документы, ордена и медали, оружие, памятники прикладного искусства из фондов Исторического музея покажут российских монархов на фоне знаковых событий истории России XVII — начала XX в.
Где: Тульский театр «Эрмитаж». Стоимость билетов: от 150 руб.
10 октября Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт – открытие сезона позитив-бэнда Jazzophrenia.
Что такое осень? Это песни в исполнении Jazzophrenia! Кружащие нас в танце листопада, баюкающие дождем, зажигающие сердца осенними кострами. «Что такое осень…» – это долгожданная встреча с любимыми артистами.
Джеймс Бонд возвращается на большие экраны в исполнении великолепного Дэниела Крейга! Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.
«Королевская игра» (16+)
9 октября премьера амбициозной экранизации последнего и самого загадочного произведения австрийского писателя Стефана Цвейга. Это выдающаяся история, в которой зрелищно и органично сочетаются элементы исторической драмы, детектива и психологического триллера.