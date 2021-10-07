9 октября в творческом кластере «Октава» пройдет первый бесплатный семейный фестиваль науки и образования «Большая перемена»!

Не стоит пугаться названия: лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие не менее увлекательные события не требуют специальной научной подготовки. Наоборот, мы хотим показать, что наука — это интересно и доступно каждому!

На первом этаже вас ждет насыщенная событийная программа от Политехнического музея:

Science-art инсталляция «Пальцы хаоса и контроля»;

Книжный эксплейнинг;

Серия интерактивных воркшопов «Как это устроено?»;

Лекции серии «Как сделать математику интересной и превратить в искусство?»;

Спецпоказ научно-популярного фильма «Алфавит» (2013) с последующим обсуждением.

Приглашенные спикеры в рамках public-talk обсудят принципы мотивации учеников в школе и предложат свое видение школ будущего.

Параллельно в техлабе Pro.Парк с 13.00 до 17.00 состоятся мастер-классы по 3D-моделированию и лазерной резке для детей и взрослых (требуется предварительная запись по телефону: +7 (958) 869-94-97).

На третьем этаже «Октавы» пройдут профильные образовательные секции для специалистов сферы образования, организованные АНО ДПО «Высшая техническая школа» в партнерстве с Институтом художественного образования и культурологии Российской академии образования, Тульским государственным педагогическим университетом им. Л.Н. Толстого, Межрегиональной тьюторской Ассоциацией и Ассоциацией русскоязычных коучей.

Кажется, это лучший способ провести субботу в городе!