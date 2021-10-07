Фестиваль науки и образования «Большая перемена»
9 октября в творческом кластере «Октава» пройдет первый бесплатный семейный фестиваль науки и образования «Большая перемена»!
Не стоит пугаться названия: лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие не менее увлекательные события не требуют специальной научной подготовки. Наоборот, мы хотим показать, что наука — это интересно и доступно каждому!
На первом этаже вас ждет насыщенная событийная программа от Политехнического музея:
- Science-art инсталляция «Пальцы хаоса и контроля»;
- Книжный эксплейнинг;
- Серия интерактивных воркшопов «Как это устроено?»;
- Лекции серии «Как сделать математику интересной и превратить в искусство?»;
- Спецпоказ научно-популярного фильма «Алфавит» (2013) с последующим обсуждением.
Приглашенные спикеры в рамках public-talk обсудят принципы мотивации учеников в школе и предложат свое видение школ будущего.
Параллельно в техлабе Pro.Парк с 13.00 до 17.00 состоятся мастер-классы по 3D-моделированию и лазерной резке для детей и взрослых (требуется предварительная запись по телефону: +7 (958) 869-94-97).
На третьем этаже «Октавы» пройдут профильные образовательные секции для специалистов сферы образования, организованные АНО ДПО «Высшая техническая школа» в партнерстве с Институтом художественного образования и культурологии Российской академии образования, Тульским государственным педагогическим университетом им. Л.Н. Толстого, Межрегиональной тьюторской Ассоциацией и Ассоциацией русскоязычных коучей.
Кажется, это лучший способ провести субботу в городе!
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
9 октября 2021, суббота
12:00
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 ноября, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
14 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 200-350 ₽
26 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2800 ₽