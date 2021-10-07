Сова в ритуалке, кот в суде и паук в баре: в тульских организациях живут необычные «работники»
Хвостатые, пернатые и не только – в обзоре Myslo.
Кролик Афоня на овощном развале
– Как там Афоня поживает? Ух ты, подрос как за лето! — тулячка с маленькой дочкой пришла купить дыню и заодно посмотреть на маленького кролика. И снова с ним сфотографироваться.
На овощном развале на улице Металлургов кролик Афоня живет с момента сезонного открытия торговой точки. Продавец Рахиб рассказывает:
– Мне его подарили друзья. Он милый очень! Я беру его с собой на работу. Кролику тут хорошо, всегда есть что поесть. Многие подходят, фотографируются с ним, гладят, умиляются. Если ему надоедает, он может спокойно спрятаться за ящиками. Подождет окончания рабочего дня, и мы вместе идем домой. На ночь никогда его тут не оставляю.
Сова Маша в «Ритуальном доме»
Необычный питомец в тульском ритуальном агентстве на ул. Жуковского, 13 появился чуть больше трех месяцев назад. Серую неясыть подарили одному из сотрудников, и она стала всеобщей любимицей.
Красотку назвали Машей, ее задача – не только радовать сотрудников, но и немного отвлекать от горестей клиентов компании.
Даниил Андрюхин, руководитель агентства «Ритуальный дом»:
– Когда Маша оказалась у нас, ей было около двух месяцев. Нам рассказали, чем ее кормить, какая нужна клетка, а всему остальному мы обучаемся по роликам в интернете.
Такой Маша была, когда попала в ритуальное агентство.
Питается Маша сырым мясом: куриным филе, печенью и вырезкой. А еще любит лакомиться замороженными птенчиками. Выглядит это, честно говоря, отвратительно! Маша заглатывает птенчиков целиком за пару секунд, переваривает мясо, а косточки потом выплевывает наружу.
В мрачных интерьерах «Ритуального дома» Маша чувствует себя отлично. Ее иногда выпускают полетать и порезвиться.
– Выпускаем исключительно под присмотром, – рассказывает Даниил. – Однажды Маша вылетела из клетки ночью и хозяйничала в офисе до самого утра. Ну и бардак же тут был! Она может завалить всё, перегрызть провода, оставить везде еду. Чистоплотностью сова вообще не отличается: много отходов жизнедеятельности и остатков еды. Чтобы поддерживать чистоту, каждую неделю моем клетку керхером. Но все эти хлопоты перекрывает ее милота.
Маша радует глаз, да и клиенты реагируют на нее хорошо, интересуются, как она живет, чем питается. Они видят сову и даже ненадолго отвлекаются от своего горя. Устоять перед Машей невозможно!
Маша – добродушный питомец, несмотря на огромные когти и мощный клюв.
– Если она решит напасть, думаю, ее «жертве» не поздоровится. Но у нас добрая сова. Мы не включаем ее охотничьи инстинкты, не даем живую еду. По сути, в таких условиях сова воспитывается, как цыпленок, она ласковая и контактная.
Серые неясыти в природе живут всего около десяти лет, но в хороших домашних условиях – 40 и даже 50. Так что Маша в «Ритуальном доме» надолго!
Кот Бантик в Ленинском суде
В Ленинском районном суде уже практически год на дежурства заступает кот Бантик. Упитанный и симпатичный котяра моментально стал любимцем всех местных сотрудников.
– Бантик пришел к нам зимой. Просто уселся у двери, как будто провел тут всю жизнь, и с тех пор не уходит. Кормят его по очереди все сотрудники. Он доволен жизнью, а мы – им.
Паук Хабиб и собака Белла в баре
Вроде бы невзрачная пластиковая коробочка слева от барной стойки, но не заметить ее невозможно. Практически все посетители тульского бара Beer time быстро обнаруживают в ней необычного обитателя – паука Хабиба.
– Хабиб, потому что он стремительно расправляется с едой. Секунда – и таракана нет! Как боксер Хабиб со своими соперниками, – рассказывает Айзак, бармен заведения.
С чего решил завести паука вообще? Ответ прост – нравятся эти насекомые:
– У меня даже первая татуировка была в виде паука, сам ее когда-то набивал. Сейчас, правда, закрыл ее другой. А вообще мне нравится за пауком наблюдать. Он не ядовитый, но, правда, всем подряд в руки его брать не стоит – волоски могут вызвать аллергию. Многие посетители тоже в восторге от Хабиба, интересуются, как у него дела. Когда подрастет, пересажу паука в террариум, – он уже стоит на подоконнике, ждет его.
Еще один любимец всех посетителей – собака Белла, тоже питомец Айзака:
– Белла приходит со мной на работу каждый день. Ей дома грустно одной, поэтому беру ее с собой. Работать она совсем не мешает. Гостям нравится с ней играть, а Белла только рада этому.