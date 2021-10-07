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Сова в ритуалке, кот в суде и паук в баре: в тульских организациях живут необычные «работники»

Сова в ритуалке, кот в суде и паук в баре: в тульских организациях живут необычные «работники»

Хвостатые, пернатые и не только – в обзоре Myslo. 

Кролик Афоня на овощном развале

– Как там Афоня поживает? Ух ты, подрос как за лето! — тулячка с маленькой дочкой пришла купить дыню и заодно посмотреть на маленького кролика. И снова с ним сфотографироваться.

На овощном развале на улице Металлургов кролик Афоня живет с момента сезонного открытия торговой точки. Продавец Рахиб рассказывает:

– Мне его подарили друзья. Он милый очень! Я беру его с собой на работу. Кролику тут хорошо, всегда есть что поесть. Многие подходят, фотографируются с ним, гладят, умиляются. Если ему надоедает, он может спокойно спрятаться за ящиками. Подождет окончания рабочего дня, и мы вместе идем домой. На ночь никогда его тут не оставляю.

По словам Рахиба, работать такой пушистый «помощник» не мешает, наоборот, привлекает клиентов.
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Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 1
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 2
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 3
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Сова Маша в «Ритуальном доме»

Необычный питомец в тульском ритуальном агентстве на ул. Жуковского, 13 появился чуть больше трех месяцев назад. Серую неясыть подарили одному из сотрудников, и она стала всеобщей любимицей.

Красотку назвали Машей, ее задача – не только радовать сотрудников, но и немного отвлекать от горестей клиентов компании.

Даниил Андрюхин, руководитель агентства «Ритуальный дом»:

– Когда Маша оказалась у нас, ей было около двух месяцев. Нам рассказали, чем ее кормить, какая нужна клетка, а всему остальному мы обучаемся по роликам в интернете. 

 
Такой Маша была, когда попала в ритуальное агентство.

Питается Маша сырым мясом: куриным филе, печенью и вырезкой. А еще любит лакомиться замороженными птенчиками. Выглядит это, честно говоря, отвратительно! Маша заглатывает птенчиков целиком за пару секунд, переваривает мясо, а косточки потом выплевывает наружу. 

В мрачных интерьерах «Ритуального дома» Маша чувствует себя отлично. Ее иногда выпускают полетать и порезвиться. 

– Выпускаем исключительно под присмотром, – рассказывает Даниил. – Однажды Маша вылетела из клетки ночью и хозяйничала в офисе до самого утра. Ну и бардак же тут был! Она может завалить всё, перегрызть провода, оставить везде еду. Чистоплотностью сова вообще не отличается: много отходов жизнедеятельности и остатков еды. Чтобы поддерживать чистоту, каждую неделю моем клетку керхером. Но все эти хлопоты перекрывает ее милота. 

Маша радует глаз, да и клиенты реагируют на нее хорошо, интересуются, как она живет, чем питается. Они видят сову и даже ненадолго отвлекаются от своего горя. Устоять перед Машей невозможно!

Маша – добродушный питомец, несмотря на огромные когти и мощный клюв. 

– Если она решит напасть, думаю, ее «жертве» не поздоровится. Но у нас добрая сова. Мы не включаем ее охотничьи инстинкты, не даем живую еду. По сути, в таких условиях сова воспитывается, как цыпленок, она ласковая и контактная. 

Серые неясыти в природе живут всего около десяти лет, но в хороших домашних условиях – 40 и даже 50. Так что Маша в «Ритуальном доме» надолго!

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Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 1
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 2
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 3
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 4
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 5
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 6
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 7
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 8
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 9
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 10
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 11
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 12
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 13
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 14
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 15
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 16
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 17
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 18
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 19
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 20
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Кот Бантик в Ленинском суде

В Ленинском районном суде уже практически год на дежурства заступает кот Бантик. Упитанный и симпатичный котяра моментально стал любимцем всех местных сотрудников.

– Бантик пришел к нам зимой. Просто уселся у двери, как будто провел тут всю жизнь, и с тех пор не уходит. Кормят его по очереди все сотрудники. Он доволен жизнью, а мы – им. 

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Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 1
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 2
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 3
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 4
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Паук Хабиб и собака Белла в баре

Вроде бы невзрачная пластиковая коробочка слева от барной стойки, но не заметить ее невозможно. Практически все посетители тульского бара Beer time быстро обнаруживают в ней необычного обитателя – паука Хабиба.

– Хабиб, потому что он стремительно расправляется с едой. Секунда – и таракана нет! Как боксер Хабиб со своими соперниками, – рассказывает Айзак, бармен заведения. 

С чего решил завести паука вообще? Ответ прост – нравятся эти насекомые:

– У меня даже первая татуировка была в виде паука, сам ее когда-то набивал. Сейчас, правда, закрыл ее другой. А вообще мне нравится за пауком наблюдать. Он не ядовитый, но, правда, всем подряд в руки его брать не стоит – волоски могут вызвать аллергию. Многие посетители тоже в восторге от Хабиба, интересуются, как у него дела. Когда подрастет, пересажу паука в террариум, – он уже стоит на подоконнике, ждет его.

Еще один любимец всех посетителей – собака Белла, тоже питомец Айзака:

– Белла приходит со мной на работу каждый день. Ей дома грустно одной, поэтому беру ее с собой. Работать она совсем не мешает. Гостям нравится с ней играть, а Белла только рада этому. 

Галерея
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 1
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 2
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 3
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 4
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 5
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 6
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 7
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 8
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 9
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 10
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 11
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 12
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 13
Необычные "работники" тульских организаций, Фото: 14
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Авторы: Оксана Грудинина, Артем Жильцов, Юлия Александрова
Фотографы: Артем Жильцов, Дмитрий Дзюбин, Алексей Пирязев
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