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Москва-Петушки

Москва-Петушки

9 и 24 октября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности. 

Единственное, что можно утверждать - если вы отправитесь
в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное
движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
 
Продолжительность: 2 часа 20 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билеты на 9 октября и 24 октября можно по ссылкам.
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
9 октября 2021, суббота
18:30
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24 октября 2021, воскресенье
18:30
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Касса
VIVIAN SESSOMS (USA) & М.А.Р.С. (Проект Джазовая среда)
Купить билет
20 октября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Поющие гитары
Купить билет
11 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Элизиум
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Слава
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 2000-2700 ₽
Джокер
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Изумрудный город
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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