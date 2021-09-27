Москва-Петушки
9 и 24 октября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
Единственное, что можно утверждать - если вы отправитесь
в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное
движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
Продолжительность: 2 часа 20 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
9 октября 2021, суббота
18:30
24 октября 2021, воскресенье
18:30
20 октября, среда 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
11 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2700 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽