9 и 10 октября в творческом квартале Ликёрка Лофт @loftlikerka состоится «Ё-фест в Туле» — фестиваль каллиграфии и леттеринга. В этот раз у нас целых 2 дня, чтобы познакомиться со всем разнообразием стилей создания и написания букв.

Что будет: Мастер-классы, лекторий, выставка работ каллиграфии и леттеринга, много общения, маркет товаров с буквами и для букв, детская Ё-песочница, посткроссинг и специальный арт-проект от мастеров каллиграффити.

Уже сейчас известно расписание мастер-классов, а это значит, что пора покупать билеты! Торопитесь — количество мест очень ограничено!

9 октября

11.30-13.30 Владимир Кондаков

«Основы мелового леттеринга» — 1490 руб.

На МК участники познакомятся с базовыми принципами работы с меловыми досками. Узнают как быстро создавать эскиз, узнают что тряпка так же важна как и композиция, о дополнительном оборудовании и некоторых практиках создания мелового шедевра.

13.45 — 15.45 Влада Ружицкая

«Монограмма вязью» — 1590 руб.

На мастер-классе «Монограмма вязью» вы нарисуете композицию из своих инициалов, а я помогу вам это сделать! Покажу как работать с круглой кистью, как лучше завязать те или иные буквы.

Итогом мастер-класса станет холст с вашей работой!

16.00 — 18.00 TREMER

Мастер-класс по ThrowUp — 1890 руб.

В реальном времени я сделаю серию «троу-апов», покажу как правильно наносить на холст краску и расскажу насколько важен не только тег, но и его более большая интерпретация.

18.15 — 21.00 Пан Задорожний

Мастер-класс по линогравюре — 1990 руб.

В реальном времени я вырежу новую гравюру, расскажу про все тонкости работы, научу пользоваться резаками и помогу вырезать свой собственный Ex-libris(личная печать для книг).

10 октября

11.30-13.30 Анна Суворова

Буквы, брызги, экспрессия! (Каллиграфия рулинг пеном) — 1990 руб.

На мастер-классе вы познакомитесь с классным инструментом Рулинг пеном. Этот инструмент полюбился каллиграфам за рваную немного непредсказуемую линию и обилие брызг поэтому рулинги и колапены часто используются в экспрессивной каллиграфии!

После мастер-классов вы сможете купить свой собственный рулинг пен с большой скидкой!

13.45 — 15.45 Следите за информацией!



Входной билет (600 руб.): Свободное посещение активностей феста на два дня — выставка-продажа работ, лекторий (можно посетить все лекции или выбрать те, что более актуальны именно тебе), маркет товаров с буквами (будь готов потратить разумную для тебя сумму — будет много интересного), для детей — Ё-песочница, где можно будет познакомиться с особенностями детской каллиграфии. After Party в воскресенье, будет жарко!

Программа лектория:

9 октября

11.45-12.30 Воронин Михаил История становления наборного шрифта.

12.45-13.30 Фомченко Эдуард Как продвигать канал на youtube с нуля, без денег и надежды на успех.

13.45-14.30 Филатова Ольга Ценообразование в творческой профессии

14.45-15.30 Фёдор Bereg Что такое хендстайл?

15.45-16.30 Аркатова Тамара Коммерция против творчества.

16.45-17.30 Дима Abrakadabra Про самокопание, страдания и загоны, с которыми сталкиваются многие из нас.

17.45-18.30 Аносов Владимир Истории про буквы.

18.45-19.25 Дмитрий Голуб Стоит ли леттереру и каллиграфу погружаться в шрифты?

19.35-20.20 Ольга Панькова Современный леттеринг vs работа с историческими референсами.

10 октября

12.00-12.30 Миша Medvedus Как найти своё написание, и не потеряться пока его ищешь.

12.45-13.30 Неофиди Роман Выгорание.

13.45-14.30 Влада Ружицкая Русский стиль.

14.45-15.30 Степан Барнёв и Илья Новожилов Два каллиграфа, одна стена.

Что входит в стоимость билетов:

Свободное посещение активностей феста — выставка-продажа работ, лекторий (можно посетить все лекции или выбрать те, что более актуальны именно тебе), маркет товаров с буквами (будь готов потратить разумную для тебя сумму — будет много интересного), для детей — Ё-песочница, где можно будет познакомиться с особенностями детской каллиграфии.

В стоимость мк входят все расходные материалы, а также входной билет на все свободные активности фестиваля на оба дня.

Детям до 14 лет в сопровождении родителей вход свободный.

Вдохновляясь — вдохновляй!

На «Ё-фесте» вас ждет атмосфера взаимного вдохновения. Не упустите такую прекрасную возможность — присоединяйтесь!