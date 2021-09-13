Ё-фест в Туле
9 и 10 октября в творческом квартале Ликёрка Лофт @loftlikerka состоится «Ё-фест в Туле» — фестиваль каллиграфии и леттеринга. В этот раз у нас целых 2 дня, чтобы познакомиться со всем разнообразием стилей создания и написания букв.
Что будет: Мастер-классы, лекторий, выставка работ каллиграфии и леттеринга, много общения, маркет товаров с буквами и для букв, детская Ё-песочница, посткроссинг и специальный арт-проект от мастеров каллиграффити.
Уже сейчас известно расписание мастер-классов, а это значит, что пора покупать билеты! Торопитесь — количество мест очень ограничено!
9 октября
11.30-13.30 Владимир Кондаков
«Основы мелового леттеринга» — 1490 руб.
На МК участники познакомятся с базовыми принципами работы с меловыми досками. Узнают как быстро создавать эскиз, узнают что тряпка так же важна как и композиция, о дополнительном оборудовании и некоторых практиках создания мелового шедевра.
13.45 — 15.45 Влада Ружицкая
«Монограмма вязью» — 1590 руб.
На мастер-классе «Монограмма вязью» вы нарисуете композицию из своих инициалов, а я помогу вам это сделать! Покажу как работать с круглой кистью, как лучше завязать те или иные буквы.
Итогом мастер-класса станет холст с вашей работой!
16.00 — 18.00 TREMER
Мастер-класс по ThrowUp — 1890 руб.
В реальном времени я сделаю серию «троу-апов», покажу как правильно наносить на холст краску и расскажу насколько важен не только тег, но и его более большая интерпретация.
18.15 — 21.00 Пан Задорожний
Мастер-класс по линогравюре — 1990 руб.
В реальном времени я вырежу новую гравюру, расскажу про все тонкости работы, научу пользоваться резаками и помогу вырезать свой собственный Ex-libris(личная печать для книг).
10 октября
11.30-13.30 Анна Суворова
Буквы, брызги, экспрессия! (Каллиграфия рулинг пеном) — 1990 руб.
На мастер-классе вы познакомитесь с классным инструментом Рулинг пеном. Этот инструмент полюбился каллиграфам за рваную немного непредсказуемую линию и обилие брызг поэтому рулинги и колапены часто используются в экспрессивной каллиграфии!
После мастер-классов вы сможете купить свой собственный рулинг пен с большой скидкой!
13.45 — 15.45 Следите за информацией!
Входной билет (600 руб.): Свободное посещение активностей феста на два дня — выставка-продажа работ, лекторий (можно посетить все лекции или выбрать те, что более актуальны именно тебе), маркет товаров с буквами (будь готов потратить разумную для тебя сумму — будет много интересного), для детей — Ё-песочница, где можно будет познакомиться с особенностями детской каллиграфии. After Party в воскресенье, будет жарко!
Входной билет (600 руб.): Свободное посещение активностей феста на два дня — выставка-продажа работ, лекторий (можно посетить все лекции или выбрать те, что более актуальны именно тебе), маркет товаров с буквами (будь готов потратить разумную для тебя сумму — будет много интересного), для детей — Ё-песочница, где можно будет познакомиться с особенностями детской каллиграфии. After Party в воскресенье, будет жарко!
Программа лектория:
9 октября
11.45-12.30 Воронин Михаил История становления наборного шрифта.
12.45-13.30 Фомченко Эдуард Как продвигать канал на youtube с нуля, без денег и надежды на успех.
13.45-14.30 Филатова Ольга Ценообразование в творческой профессии
14.45-15.30 Фёдор Bereg Что такое хендстайл?
15.45-16.30 Аркатова Тамара Коммерция против творчества.
16.45-17.30 Дима Abrakadabra Про самокопание, страдания и загоны, с которыми сталкиваются многие из нас.
17.45-18.30 Аносов Владимир Истории про буквы.
18.45-19.25 Дмитрий Голуб Стоит ли леттереру и каллиграфу погружаться в шрифты?
19.35-20.20 Ольга Панькова Современный леттеринг vs работа с историческими референсами.
10 октября
12.00-12.30 Миша Medvedus Как найти своё написание, и не потеряться пока его ищешь.
12.45-13.30 Неофиди Роман Выгорание.
13.45-14.30 Влада Ружицкая Русский стиль.
14.45-15.30 Степан Барнёв и Илья Новожилов Два каллиграфа, одна стена.
Что входит в стоимость билетов:
Свободное посещение активностей феста — выставка-продажа работ, лекторий (можно посетить все лекции или выбрать те, что более актуальны именно тебе), маркет товаров с буквами (будь готов потратить разумную для тебя сумму — будет много интересного), для детей — Ё-песочница, где можно будет познакомиться с особенностями детской каллиграфии.
В стоимость мк входят все расходные материалы, а также входной билет на все свободные активности фестиваля на оба дня.
Детям до 14 лет в сопровождении родителей вход свободный.
Вдохновляясь — вдохновляй!
На «Ё-фесте» вас ждет атмосфера взаимного вдохновения. Не упустите такую прекрасную возможность — присоединяйтесь!
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85
9 октября 2021, суббота
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10 октября 2021, воскресенье
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10 октября 2021, воскресенье
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3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 ноября, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
14 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 200-350 ₽
26 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2800 ₽