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Андрей Норкин

Андрей Норкин

9 октября Андрей Норкин вновь выступит в Городском концертном зале с новой литературно-юмористической программой «Другой формат-2».

Ссылка на сайт Андрея Норкина.

В этой программе прозвучат классические и малоизвестные произведения признанных мастеров юмористического жанра недавнего прошлого и
современности:
 
Г. Горина, А. Иванова, А.Бухова, Д.Хармса, Ф.Искандера, А.Хайта, А.Вулых и многих других.Включая отрывки из авторских произведений Андрея.

Концертная программа «Другой формат-2» — это два часа искрометного юмора и живого общения с публикой, книги с автографами, очень веселое «подобие исполнения песен», не придуманные смешные истории из жизни и, разумеется, бесконечные анекдоты.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
9 октября 2021, суббота
17:00
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Касса
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
Купить билет
13 ноября, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
Элизиум
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Изумрудный город
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23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Маленький Принц
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14 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Валентинов день
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26 октября, вторник 19:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1600-2800 ₽
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