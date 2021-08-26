9 октября Андрей Норкин вновь выступит в Городском концертном зале с новой литературно-юмористической программой «Другой формат-2».



Ссылка на сайт Андрея Норкина.

В этой программе прозвучат классические и малоизвестные произведения признанных мастеров юмористического жанра недавнего прошлого и

современности:

Г. Горина, А. Иванова, А.Бухова, Д.Хармса, Ф.Искандера, А.Хайта, А.Вулых и многих других.Включая отрывки из авторских произведений Андрея.



Концертная программа «Другой формат-2» — это два часа искрометного юмора и живого общения с публикой, книги с автографами, очень веселое «подобие исполнения песен», не придуманные смешные истории из жизни и, разумеется, бесконечные анекдоты.