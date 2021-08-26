Андрей Норкин
9 октября Андрей Норкин вновь выступит в Городском концертном зале с новой литературно-юмористической программой «Другой формат-2».
Ссылка на сайт Андрея Норкина.
В этой программе прозвучат классические и малоизвестные произведения признанных мастеров юмористического жанра недавнего прошлого и
современности:
Г. Горина, А. Иванова, А.Бухова, Д.Хармса, Ф.Искандера, А.Хайта, А.Вулых и многих других.Включая отрывки из авторских произведений Андрея.
Концертная программа «Другой формат-2» — это два часа искрометного юмора и живого общения с публикой, книги с автографами, очень веселое «подобие исполнения песен», не придуманные смешные истории из жизни и, разумеется, бесконечные анекдоты.
Концертная программа «Другой формат-2» — это два часа искрометного юмора и живого общения с публикой, книги с автографами, очень веселое «подобие исполнения песен», не придуманные смешные истории из жизни и, разумеется, бесконечные анекдоты.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
9 октября 2021, суббота
17:00
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 ноября, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
14 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 200-350 ₽
26 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2800 ₽