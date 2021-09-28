Jazzophrenia
10 октября Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт – открытие сезона позитив-бэнда Jazzophrenia.
Что такое осень? Это песни в исполнении Jazzophrenia! Кружащие нас в танце листопада, баюкающие дождем, зажигающие сердца осенними кострами. «Что такое осень…» - это долгожданная встреча с любимыми артистами.
Jazzophrenia недаром называется позитив-бэнд. Мы гарантируем вам море положительных эмоций!
Стоимость: от 150 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
10 октября 2021, воскресенье
17:00
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽