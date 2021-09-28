10 октября Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт – открытие сезона позитив-бэнда Jazzophrenia.

Что такое осень? Это песни в исполнении Jazzophrenia! Кружащие нас в танце листопада, баюкающие дождем, зажигающие сердца осенними кострами. «Что такое осень…» - это долгожданная встреча с любимыми артистами.

Jazzophrenia недаром называется позитив-бэнд. Мы гарантируем вам море положительных эмоций!

Стоимость: от 150 руб.