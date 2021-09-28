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Jazzophrenia

Jazzophrenia

10 октября Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт – открытие сезона позитив-бэнда Jazzophrenia.

Что такое осень? Это песни в исполнении Jazzophrenia! Кружащие нас в танце листопада, баюкающие дождем, зажигающие сердца осенними кострами. «Что такое осень…» - это долгожданная встреча с любимыми артистами.
 
Jazzophrenia недаром называется позитив-бэнд. Мы гарантируем вам море положительных эмоций!
 
Стоимость: от 150 руб.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
10 октября 2021, воскресенье
17:00
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Касса
Операция Пластилин
Купить билет
7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Александр Серов
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20 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Кристина Орбакайте
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15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Джокер
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Элизиум
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16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Тараканы!
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7 ноября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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